Mladi za podnebno pravičnost, iniciativa LOM in del stroke so zgroženi nad odločbo, s katero je ministrstvo za naravne vire in prostor ugodilo pritožbi Magnifica na odločitev zavoda za varstvo narave glede izvedbe koncerta v Tivoliju. Menijo, da je odločba ministrstva politične in ne strokovne narave, med drugim zahtevajo revizijo odločbe.

Kot je na današnji novinarski konferenci pred ministrstvom za naravne vire in prostor poudaril Izidor Ostan Ožbolt iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost, je z odločitvijo ministrstva uničevanje narave dobilo zeleno luč in državno dovoljenje.

"To je neposredna prevlada politike nad stroko"

Odločba je po njegovih besedah politične narave: "Vse kaže, da je rezultat tihega dogovora med ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem ter ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom. Poleg tega je napisana nestrokovno in diletantsko, trditve ministrstva pa so v nasprotju s trditvami zavoda za varstvo narave."

In kot tretjič je po besedah Ostana Ožbolta nesprejemljivo, da lahko ministrstvo, ki je politični organ par excellence, sodi o odločitvi neodvisne in strokovne državne institucije. "To je neposredna prevlada politike nad stroko."

Zato zahtevajo, naj pripravijo neodvisno revizijo odločbe ministrstva, pri čemer naj preverijo tako potencialno vmešavanje ministra Novaka v odločitev pristojnega organa kot strokovnost argumentov odločbe. Ministrstvo za naravne vire in prostor naj dokaže svojo zavezanost varovanju narave in naj pozove župana Jankovića k umiku sprememb odloka o krajinskem parku. Pripravijo naj tudi upravljavski načrt parka Tivoli, ki naj temelji na principih sonaravnosti, sobivanju narave in človeka, ter skrbi za ohranitev pljuč mesta Ljubljane.

Odločitev ministrstva je v več pogledih napačna

Arhitekt Arne Vehovar iz iniciative LOM - Ljubljana odprto mesto je povedal, da je po njihovem mnenju odločitev ministrstva v več pogledih napačna. Ministrstvo s svojo interpretacijo členov odloka posega v strokovno presojo zavoda, z relativiacijo očitnih razlik med dogodki, s katerimi zavod soglaša, in predvidenim koncertom, z izvedbo katerega se ministrstvo ne strinja, ministrstvo vzbuja dvom o svoji strokovnosti in nepristranskosti. Poleg tega bi se moralo ministrstvo v upravnem postopku brezpogojno zavzemati za spoštovanje odločitev strokovnjakov zavoda za varstvo narave.

Sanja Fidler iz iniciative Protestival je prebrala zapisa biologa Toma Turka iz Biotehniške fakultete in krajinske arhitektke Maje Simoneti. Prvi je med drugim zapisal, da je zaplet simptomatičen iz dveh razlogov, lobistično političnega, ki kaže na to, da je za določen namen in za določene osebe ali organizacije kršenje lastnih odlokov in zakonov mogoče in sprejemljivo, ter ekološkega oziroma naravovarstvenega, kjer gre za kršenje pravil krajinskega parka. Kot je še zapisal, bi tako od mesta Ljubljana, njenega župana, mestnega sveta in državnih organov, ki odločajo o zaščiti parka, pričakovali, da se bodo zadržali dejanj, ki v ta zaščiten prostor posegajo škodljivo in protipravno.

Maja Simoneti pa je poudarila, da se odnos do narave in sobivanja z njo radikalno spreminjata, kar v upravljanje mestnih zelenih površin in zavarovanih območij prinaša nove izzive, ter da se moramo glede tega naučiti dogovarjati in čim bolj zediniti tako strokovne institucije kot politika in lastniki ter uporabniki tega prostora.

Današnjo novinarsko konferenco so sklicali po tem, ko je ministrstvo izdalo odločbo, s katero je odobrilo izvedbo koncerta Magnifica v Tivoliju. Organizatorji koncerta so sicer že prej sporočili nadomestno lokacijo koncerta ob 30-letnici glasbene kariere v Mladinskem golf centru Stanežiče, kjer koncert ostaja kljub odločbi ministrstva.