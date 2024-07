Ministrstvo za naravne vire in prostor je razveljavilo zavrnitev izdaje soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju in glasbeniku izdalo dovoljenje za izvedbo, je poročalo Delo. Glasbenik je pred dnevi že sporočil, da bo koncert 31. avgusta potekal na drugi lokaciji, in sicer v Stanežičah, njegov menedžer Igor Arih pa je za Delo potrdil, da bo Magnificov koncert vsekakor potekal v Stanežičah in ne v Tivoliju.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je odločilo glede izvedbe Magnificovega koncerta, ki je v zadnjih mesecih burila duhove in sprožala številne polemike.

Potem ko je zavod za varstvo narave dvakrat izdal negativno mnenje glede organizacije koncerta Magnifica v parku Tivoli, je ministrstvo za naravne vire in prostor v upravnem postopku sedaj odločilo, da koncert v Tivoliju lahko poteka pod strogimi naravovarstvenimi pogoji.

V dokumentu je zapisana pritožba pritožnika, ki se je med drugim skliceval na to, da je prvostopenjski organ v prvi odločbi zavrnil izdajo soglasja, ker naj bi bila ogrožena evropska gomoljčica in hrošč puščavnik. V ponovnem postopku pa da so ugotovili, da so bili razlogi za zavrnitev napačni, saj ugotavlja, da ti dve zavarovani vrsti ne bosta ogroženi. Pritožnik je prav tako izpostavil dejstvo, da je na travniku že vrsto let dovoljena primerljiva prireditev DM tek za ženske.

Magnificov menedžer: Koncert bo vsekakor v Stanežičah

"Glede na to, da je prvostopenjski organ v konkretni zadevi napačno uporabil določbe odloka, na podlagi katerega je odločil v konkretni zadevi, je pritožbeni organ izpodbijano odločbo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku odpravil," so zapisali v odločbi, ki glasbeniku dovoljuje koncert v Tivoliju.

Za Delo je menedžer Roberta Pešuta - Magnifica Igor Arih potrdil, da bo koncert 31. avgusta ob 30-letnici delovanja glasbenika vsekakor potekal v Stanežičah in ne v Tivoliju, ter dodal, da odločitev ministrstva pritrjuje njihovi pritožbi, da je zavod za varstvo narave arbitrarno odločal v primeru organizacije koncerta v Krajinskem parku Tivoli.

Kakšni so pogoji za izvedbo koncerta?

Ministrstvo je v odločbi zapisalo več pogojev za izpeljavo koncerta: med drugim, da je treba drevesa na prireditvenem prostoru in drevesa, ki neposredno mejijo na prireditveni prostor, pred izvedbo prireditve zaščititi z ograjo na razdalji, ki je enaka ali večja, kot je projekcija krošnje na tla, povečana za dva metra in na način, da bo udeležencem in obiskovalcem prireditve onemogočen dostop do dreves in na rastišče dreves. Poleg tega je prepovedana izvedba kakršnihkoli zemeljskih in gradbenih del in kakršnihkoli posegov v debla in krošnje dreves ter njihova rastišča.

Poleg tega se morajo po odločbi ministrstva za naravne vire in prostor vsa spremljajoča infrastruktura in oprema ter začasni objekti za izvedbo prireditve do prireditvenega prostora dostaviti po utrjenih poteh, kot je razvidno iz načrta transporta, ki ga je organizator priložil k vlogi za pridobitev soglasja.

Vsa dostavna vozila razen intervencijskih vozil morajo biti med izvedbo prireditve umaknjena iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, za udeležence in obiskovalce, ki pridejo do prireditvenega prostora s kolesi, pa mora organizator zagotoviti parkirno mesto na utrjeni površini. Med pripravo in potekom prireditve mora upravljavec Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib opraviti strokovni nadzor, organizator pa je po izvedeni prireditvi dolžan prireditveno območje in uporabljene površine v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v zvezi z izvedbo prireditve počistiti in povrniti v prvotno stanje.

"Odločba dejansko nima razlogov za zavrnitev"

Kot so še v odločbi zapisali na ministrstvu, "odločba dejansko nima razlogov za zavrnitev, pač pa je v njej le v ne konkretizirane in posplošene trditve zakrita arbitrarnost prvostopnega organa, ki očitno zasleduje le ta cilj, da bi za vsako ceno preprečil izvedbo konkretne prireditve".

Letos v Tivoliju večjih prireditev ne bo

Kot so pretekli četrtek sporočili z ministrstva, sta se minister Jože Novak in župan Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoran Janković dogovorila, da se koncert Magnifica, napovedan 31. avgusta v parku Tivoli, kar je sprožilo polemike o primernosti množičnih prireditev v parku, ne izvede.

Minister in župan sta se dogovorila tudi, da bo Mol zaprosil Zavod RS za varstvo narave, da pripravi strokovni predlog o načinu in obsegu omejitve dejavnosti ali rabe parka v skladu z zakonom o ohranjanju narave. Sprejetje načrta upravljanja je predvideno do konca leta, prav tako uskladitev občinskega odloka o krajinskem parku, do takrat pa množičnih prireditev in dogodkov na tem območju ne bo.

"Pri posegih v naravo moramo biti zadržani, še posebej, če imamo na voljo alternativne rešitve," je ob tem povedal minister.