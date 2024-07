Svetnica Vesne Jasminka Dedić je na današnji novinarski konferenci pred zavodom za varstvo narave pojasnila, da so predlog za občinski referendum vložili, ker je mestni svet Mestne občine Ljubljana (Mol) s spremembo odloka določil, da organizatorjem določenih prireditev za pet lokacij v Krajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib ni treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Poleg tega je odlok do zdaj dovoljeval, da se javne prireditve na tem območju izvajajo ob predhodnem soglasju zavoda, s spremembo odloka pa bi na določenih lokacijah lahko izvajali vse prireditve, torej tudi prireditve komercialne in zasebne narave, če bi organizatorji pridobili dovoljenje občine. "To pa na stežaj odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam, ki so v 18 letih županovanja Zorana Jankovića že pridobile domovinsko pravico v Ljubljani," je prepričana svetnica.

Dedićeva je še poudarila, da s predlogom za referendum ne branijo le krajinskega parka Tivoli, temveč tudi neodvisnost in avtonomijo zavoda za varstvo narave in preostalih državnih strokovnih institucij. "Če bo ministrstvo ugodilo pritožbi organizatorja, bo poslalo jasno sporočilo vsem slovenskim županom in županjam, da lahko na področju varstva tako naravne kot kulturne dediščine zaobidejo mednarodne konvencije, slovensko in evropsko zakonodajo," meni Dedićeva.

Zahvala pobudnikom referenduma

Drugi predlog za razpis občinskega referenduma pa je vložilo več kot sto občanov. "Ko sem slišal za županov predlog odloka o krajinskem parku, sem si kot marsikateri Ljubljančan rekel, da tega mestni svet ne bo izglasoval," je pojasnjeval sovlagatelj pobude Saša Đorđević. Ko je mestni svet to vendarle podprl, pa je bilo takoj jasno, da je treba nekaj ukreniti, je dodal.

Župana Jankovića je pozval, naj odlok razveljavi, s čimer bi preprečili referendum. "Tako bomo meščani lahko uživali v krajinskem parku ob vrhunskih javnih prireditvah in dogodkih. Koliko, kdaj in v kakšnem obsegu bodo ti dogodki potekali, pa mora na koncu presoditi dotična stroka, saj je Tivoli v prvi vrsti krajinski park in šele nato vse preostalo," je poudaril.

Sovlagatelj pobude Arne Vehovar pa je poudaril, da je "povsem nesprejemljivo", da je mesto spremenilo odlok po tem, ko je strokovna institucija, pooblaščena za varovanje narave v parku, ki ne popušča političnim pritiskom, dvakrat argumentirano zavrnila izvedbo koncerta. Mateja Kocjan iz zavoda za varstvo narave, ki se je konferenci pridružila pozneje, se je pobudnikom referenduma zahvalila. Zatrdila je, da zavod svojih odločitev ne sprejema glede na to, kdo je organizator. "Gre za to, kakšen je vpliv na naravo," je pojasnila.

Magnifico čaka odločitev ministrstva za naravne vire in prostor

Župan Zoran Janković je že ob napovedi vložitve predloga za občinski referendum dejal, da imajo svetniki to pravico. Mestni svet bo svetniško pobudo za razpis referenduma obravnaval na septembrski seji.

Če mestni svet lahko zavrne pobudo, ki jo vloži svetnik, pa zakon o lokalni samoupravi določa, da mora razpisati referendum, če je zahteva podprta s petimi odstotki volilnih upravičencev v občini. Občani bi sicer odločali o vprašanju, ali so za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga je mestni svet po hitrem postopku sprejel 1. julija.

Zavod za varstvo narave je prošnjo organizatorja koncerta Magnifica v Tivoliju dvakrat zavrnil zaradi škodljivih vplivov na naravne vrednote krajinskega parka. Organizatorji Magnificovega koncerta, ki je napovedan za 31. avgust, zdaj čakajo na odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki naj bi odločil predvidoma ta mesec.