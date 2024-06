Magnifico in Tivoli: Prvič so nas zavrnili zaradi hrošča puščavnika in evropske gomoljčice #vŽivo

"Koncert bo. 14 tisoč vstopnic je že prodanih. To pomeni, da smo prodali že tri četrt vseh vstopnic za koncert v Tivoliju," je na začetku poudaril direktor Doma Svobode Igor Arih. Po njegovih besedah je Magnifica za organizacijo koncerta v Tivoliju navdihnil dogodek DM tek za žensk.

"Ta dogodek vsako leto zbere več kot deset tisoč tekačic v Tivoliju. In zavod za varstvo narave vsako leto izda pozitivno odločbo za ta dogodek. Zato nismo niti pomislili, da bi lahko sami dobili negativno odločbo za Magnificov koncert. Pri tem bo sodelovali več kot 150 glasbenikov in tako ambicioznega dogodka ni možno prestaviti kar tako na drugo lokacijo. Od samega začetka smo zavod zaprosili za podobne pogoje, kot jih ima dogodek DM," je poudaril Arih.

Kako je potekalo pridobivanje dovoljenja za koncert

"Prvič so nas zavrnili zaradi hrošča puščavnika in evropske gomoljčice," razloži Arih in poudari, da ima evropska gomoljčica #nadzemne dele samo v mesecu maju, torej na takrat, ko smo mi želeli organizirati koncert. Hrošč puščavnik pa živi v deblu dreves in so ga nazadnje v Tivoliju videli pred 11 leti."

Po pritožbi na zavrnitev je po besedah Ariha vlogo obravnavalo pristojno ministrstvo, ki je pritrdilo pritožnikom in prošnjo poslalo v ponovno odločanje zavodu za varstvo narave.

"In v zavodu so našli nov problem. Travnik. Oziroma umetni travnik s travo iz vrečke. Zato so v zavodu od nas zahtevali strokovna mnenja o sanaciji travnika. Dobili smo mnenje direktorja botaničnega vrta biotehnične fakultete in vzdrževalca parka Tivoli Voka snaga. Obe mnenji smo posredovali zavodu, kjer smo čez nekaj dni imeli ustni zagovor. Na tem smo poslušali pavšalna mnenja o tem, kako dve osebi na kvadratni meter trajno uničita travnik, korenine dreves itd. Strokovnih mnenj pa niso upoštevali," poudarja Arih. Na ponovno zavrnitev so se spet pritožili.

Inšpekcijski nadzor

"Na podlagi naše pritožbe so nad zavodom izvedli inšpekcijski nadzor. Ugotovljene so bile številne nepravilnosti. Oseba oziroma vodja območne enote zavoda, ki je vodila postopek o izdaji soglasja za dogodek v parku Tivoli in o njem odločala nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka oziroma sploh ne izpolnjuje pogojev za vodenje in odločanje v upravnih zadevah. Omenjena oseba je v postopku kršila večje število procesnih določb upravnega postopka," je še poudaril Arih.

