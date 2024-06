Zavod za varstvo narave: Vpliva na naravo v primeru Magnificovega koncerta v Tivoliju ni mogoče omiliti

Kot je na današnji novinarski konferenci v uvodu poudaril direktor ZRSVN Teo Hrvoje Oršanič, glede koncerta Magnifica niso arbitrarni, so pa dolžni upoštevati odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib. Letno za organizacijo prireditev v parku sicer v povprečju prejmejo približno 70 vlog in do zdaj so zavrnili le tri. Spomnil je, da je omenjeni odlok leta 2015 sprejela Mestna občina Ljubljana. Območje je bilo pred tem zavarovano z odlokom iz leta 1984, ki ni vseboval določila o pridobivanju soglasij za organizacijo prireditev.

Odlok o zavarovanju krajinskega parka ima po njegovih besedah svojo težo, Magnificov koncert pa močno odstopa po obremenitvi na enoto površine in po časovni obremenitvi ter tudi ni primerljiv s tekom DM. Ta večinoma poteka po utrjenih površinah, oprema pa je na hitro postavljena in tudi odstranjena.

Dvajset tisoč obiskovalcev in enajst oziroma trinajst dni dogajanja

Podrobnosti glede v sredo izdane odločbe ZRSVN je predstavila naravovarstvena svetnica Karin Gabrovšek. Poudarila je, da so se odločali na podlagi zakonodaje in vloge, v kateri je organizator koncerta podal opis in namen prireditve. Ta naj bi se po načrtu začela v soboto, 31. avgusta, ob 13. uri, s predprogramom, večerni koncert pa bi se zaključil ob 24. uri. Dogajanje bi se nadaljevalo v nedeljo ob 10. uri s piknikom, ki bi se zaključil ob 14. uri. K temu je po njenih besedah treba prišteti še čas, potreben za pripravo in pospravljanje prizorišča. Prireditveni prostor bi začeli pripravljati 24. avgusta, v primeru slabega vremena pa že 22. avgusta. Odvoz opreme pa načrtujejo do 3. septembra. Za naravo obremenjujoče dogajanje bi tako potekalo med 24. ali 22. avgustom in 3. septembrom, torej enajst ali trinajst dni.

Prireditveni prostor je v celoti umeščen na zelenico med skate parkom Tivoli in parkom Panorama. Predvideni obisk 20 tisoč obiskovalcev na prireditvenem prostoru površine dveh hektarjev pomeni, da bi bila gostota obiskovalcev najmanj ena oseba na kvadratni meter. Ob upoštevanju, da bi se 20 tisoč obiskovalcev med glavnim koncertom zbralo na površini deset tisoč kvadratnih metrov, ki je namenjena glavnemu delu prireditve, bi v tem času gostota znašala dve osebi na kvadratni meter, je navedla.

Trinajsti člen odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib določa, da ni dovoljeno poškodovati in uničevati dreves, grmovja in zelenic, med postopkom pa so nedvoumno ugotovili, da bi se zelenica poškodovala, v primeru dežja pa skoraj zagotovo uničila. Zato so iskali možnost, kako omiliti vpliv oziroma zavarovati zelenico. Proučili so dva možna ukrepa, postavitev začasne tribune ali podesta ter prekritje zelenice. Izkazalo se je, da ni nič od tega mogoče, saj ustrezna tehnična rešitev oziroma sprejemljiv proizvod, ki bi zadostil zahtevam, ne obstaja, je še pojasnila.

Zavod: Ni vse v domeni župana in mestnega sveta

Na novinarsko vprašanje, zakaj med razlogi za prvotno zavrnitev niso omenjali zelenice, ampak varovanje evropske gomoljčice in hrošča puščavnika, je Karin Gabrovšek odgovorila, da sta tako evropska gomoljčica kot hrošč puščavnik omenjena tudi v ponovni zavrnitvi soglasja ter da je bila zelenica omenjena tudi v prvi odločbi, da pa so se tokrat zelenici podrobneje posvetili z iskanjem omilitvenih ukrepov.

Na novinarsko vprašanje, kako na ZRSVN komentirajo napoved ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da bodo mestni svetniki na julijski seji obravnavali predlog spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, s katerim bi bile izločene štiri lokacije, na katerih bi bile po novem lahko dovoljene prireditve brez izdaje soglasja ZRSVN, je direktor zavoda odgovoril, da mora vsaka sprememba odloka skozi določen postopek ter da ni vse v domeni župana in mestnega sveta, ampak tudi drugih institucij, ki se morajo do spremembe opredeliti.

Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je sicer napovedan za 31. avgust.