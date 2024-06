Magnifico ni dobil soglasja za koncert

Zavod za varstvo narave ni izdal soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju, je za N1 povedal Magnificov menedžer Igor Arih. Na odločbo se bodo znova pritožili. Na zavodu za varstvo narave so za N1 potrdili, da so o primeru odločili, v četrtek pa bodo podrobnosti pojasnili na novinarski konferenci.

Še pred izdajo odločbe so posamezniki Magnificu ponudili več drugih možnosti, če koncerta v Tivoliju ne bo. Joc Pečečnik je za N1 potrdil, da je Magnificu na voljo dal tudi bežigrajski stadion, ki je v Pečečnikovi lasti. Tam sicer že več let ni potekala nobena uradno prijavljena prireditev.

"Dobili smo ponudbe za izvedbo koncerta na bežigrajskem stadionu, na hipodromu v Stožicah in še na več drugih lokacijah od različnih ljudi, ki si želijo, da bi bil koncert izpeljan," je za N1 povedal Arih. A njihova prva izbira ostaja Tivoli. Za koncert so že prodali več kot 13 tisoč vstopnic.

Koncert je napovedan za 31. avgust

Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je napovedan za 31. avgust. Zavod za varstvo narave je prošnjo organizatorjev Dom svobode zavrnil, po pritožbi pa je ministrstvo za naravne vire in prostor odločitev zavoda razveljavilo in jim jo vrnilo v ponovno odločanje. Med razlogi za prvotno zavrnitev je sicer varovanje evropske gomoljčice in hrošča puščavnika.

V javnem pismu je nestrinjanje s koncertom izrazilo več kot 130 krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnic in uporabnikov parka Tivoli. Magnifica so pozvali, naj koncert prestavi na drugo lokacijo, kjer prireditev ne bo imela negativnih posledic na ljudi in naravo.

Janković podpira izvedbo koncerta v Tivoliju

Ljubljanski župan Zoran Janković sicer že ves čas podpira izvedbo koncerta v Tivoliju. V torek pa je na novinarski konferenci napovedal, da bodo mestni svetniki na julijski seji obravnavali predlog spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Trenutno v odloku med drugim piše, da v krajinskem parku ni dovoljeno organizirati javnih prireditev, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Predlagana sprememba pa bi izločila štiri lokacije, na katerih bi bile po novem lahko dovoljene prireditve brez izdaje soglasja zavoda za varstvo narave. To so prireditveni prostor na Rožniku, sankališče ob bazenu v Tivoliju, območje pri Jakopičevem drevoredu in nedavno urejeni prireditveni prostor pri gradu Tivoli.