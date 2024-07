Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

V Kopru Fehtarji in Dubioza Kolektiv

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju številnih glasbenih dogodkov in koncertov. Na Ukmarjevem trgu v Kopru bosta v dveh dneh nastopili dve skupini, ki bosta zagotovo poskrbeli za dobro zabavo. V petek je na sporedu koncert trenutno ene najbolj priljubljenih skupin pri nas Fehtarji. Organizatorji obljubljajo "nepozaben večer ob morju z najbolj vročo glasbeno skupino v Sloveniji".

Po Fehtarjih bo v soboto oder zavzela še sarajevska skupina Dubioza Kolektiv, ki je lani praznovala 20-letnico delovanja. Skupina se v Koper vrača po sedmih letih, obiskovalci pa bodo lahko uživali v hitih, kot so Kažu, Himna generacije in Blam Blam.

V petek imate na izbiro še dva zanimiva koncerta. V Kranju bo v sklopu Prešernega poletja nastopil Magnifico, ki letošnje leto obeležuje 30-letnico glasbenega delovanja, na Gradu Bogenšperk pa v romantičnem ambientu pripravljajo koncert Nine Pušlar.

Nina Pušlar bo na Gradu Bogenšperk nastopila že drugo leto zapored. Foto: Ana Kovač

Plesna senzacija v Portorožu

V Avditorij Portorož v petek prihaja plesna senzacija, ki je obnorela ženske po vsem svetu. Gre za Hot Men Dance Show, eno najboljših moških revijalnih predstav, ki združuje moderni in erotični umetniški ples. Skupino je leta 2014 ustanovil Pietro Jackson v Budimpešti. Njeni člani so profesionalni plesalci, manekeni in športniki iz Madžarske, Avstrije, Italije in Nemčije. Predstava vključuje različne zvrsti glasbe s pridihom erotičnega plesa in zapeljevanja ter ni namenjena mlajšim od 18 let.

Bogata izbira kulinaričnih dobrot

Na sporedu je tudi nekaj kulinaričnih dogodkov, ki bodo poskrbeli za vaše brbončice in za to, da vam ne bo treba kuhati. V petek se bo v prestolnici tradicionalno odvijala Odprta kuhna, ki se po nekaj tednih premora vrača nazaj na Pogačarjev trg. V soboto se Odprta kuhna seli še na Ptuj, kjer bo med 11. in 21. uro na voljo bogata ponudba jedi v spremljavi odličnega vina, piva, koktejlov in drugih osvežilnih napitkov.

V okviru poletja v Kamniku je vsak petek na sporedu tudi Kul(inarični) petek. V začetku julija se tamkajšnji park Evropa spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike, ki traja vse do konca septembra. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

Odprta kuhna v Ljubljani se po nekaj tednih premora vrača na Pogačarjev trg. Foto: Pilar Ceferin

Svetovni prvaki na obisku v Sloveniji

Ljubitelji športnih dogodkov se lahko od petka do nedelje udeležite največjega mednarodnega footgolf turnirja, ki bo potekal v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj. Gre za dogodek I Feel Slovenia Footgolf Open, na katerem se bo zbralo več kot 60 tekmovalcev iz več kot desetih držav. Med njimi so tudi številni svetovni prvaki, ki Ptuj in Slovenijo radi obiščejo zaradi močne evropske konkurence. Slavnostna otvoritev bo v petek zvečer na Ptujskem gradu, medtem ko bosta sobota in nedelja v znamenju tekmovanj. Organizatorji obljubljajo tudi bogat kulturni program, kjer bo poskrbljeno za odlično hrano in vrhunska vina.

Footgolf je nov šport, ki združuje nogomet in golf. Posebnost tega športa je, da namesto z golf žogo in golf palico na igrišču igrate z nogometno žogo. Foto: Footgolf.si

V Sečovljah Dejan Vunjak in Modrijani, v Lenartu Domen Kumer

Prihajajoči konec tedna je na sporedu tudi vrsta gasilskih veselic, ki so v zadnjem času še posebej priljubljene med mladimi. Izpostavljamo jih nekaj, na katerih bo zagotovo poskrbljeno za dobro družbo in zabavo. V petek priporočamo obisk veselice v Veliki Loki (Trebnje), kjer bo obiskovalce zabaval Ansambel Nemir, v Sečovljah (Piran), kjer bo nastopil Dejan Vunjak s skupino Brendijeve barabe, in v Žužemberku, kjer bo za zabavo skrbela skupina Calypso.

Pestro bo tudi v soboto. V okolici Ljubljane lahko obiščete veselico v Senožetih, kjer bo igrala skupina Zvita Feltna. Odpeljete se lahko tudi v Sečovlje, kjer bodo nastopili Modrijani, v Bovcu (Čezsoča) skupina Gadi, v Škocjanu (Dolenje Dole) pa Ansambel Raubarji. Pestro bo tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, kjer v okviru Lenarškega večera obljubljajo nepozaben večer z glasbo Domna Kumra in Ansambla Naveza.

Člani skupine Modrijani leta 2022 na Festivalu Pivo in cvetje Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

