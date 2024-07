V četrtek so v Laškem z zabijanjem pipe v sod natočili častni prvi vrček festivalskega piva in tako začeli dogajanje 59. festivala Pivo in cvetje.

Na prvi dan festivala so nastopili Masayah, Baby Lasagna, Mi2, Gibonni, Marko Vozelj in Mojstri, Dejan Dogaja band, Til Čeh in Petelini, ki so obiskovalce dvignili na noge in poskrbeli za vroč julijski večer.

