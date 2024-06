Baby Lasagna prihaja v Laško

Na festival Pivo in cvetje, ki bo v Laškem od 11. do 14. julija, prihaja letošnji hrvaški predstavnik na Evroviziji Baby Lasagna. Istran, ki je z uspešnico Rim Tim Tagi Dim osvojil Evropo in na Evroviziji zasedel drugo mesto, bo v Laškem nastopil na prvi dan festivala, so razkrili na Radiu 1.

Koncert glasbenika, čigar pravo ime je Marko Purišić, so sicer napovedali tudi v ljubljanskem Kinu Šiška. Tam bo nastopil 17. septembra.

Na festivalu Pivo in cvetje pa se bo ob Baby Lasagni zvrstila še vrsta znanih imen domače in tuje glasbene scene. Nastopili bodo Žan Serčič, Dan D, Šank Rock, Gibonni, Masayah, Helena Blagne, Tony Hadley iz legendarne skupine Spandau Ballet, Nika Zorjan, Hamo & Tribute 2 Love ter drugi.