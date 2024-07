V Laškem se danes začenja 59. festival Pivo in cvetje, ki bo v mesto ob Savinji do nedelje privabil številne obiskovalce. Organizatorji so program letos podaljšali za en dan, s čimer so sledili želji obiskovalcev, ki bodo lahko na dveh odrih prisluhnili 21 koncertom, si ogledali etnografski program in uživali v kreativni kulinariki.

Uvodni dan festivala bodo na odru Zlatorog nastopili Masayah, Baby Lasagna, Mi2 in Gibonni, na odru Burin pa Marko Vozelj in Mojstri, Dejan Dogaja band ter Til Čeh in Petelini.

Vsaka festivalska vstopnica prinaša brezplačno povratno vozovnico za vlak

Da bo pot v Laško sproščena, varna in okolju prijazna ter da se obiskovalci izognejo morebitni gneči na cesti in iskanju prostega parkirnega mesta, so organizatorji letos v partnerstvu s Slovenskimi železnicami omogočili, da vsaka kupljena festivalska vstopnica prinaša tudi brezplačno povratno vozovnico za vlak.

Vozni red vlakov so prilagodili urniku koncertov v Laškem, poleg rednih pa bo na voljo še nekaj izrednih vlakov. Tudi zato organizatorji računajo, da se bo letos še več obiskovalcev odločilo obiskati festival varno in trajnostno z vlakom. Tisti, ki se bodo v Laško pripeljali z avtom, naj mirno in potrpežljivo sledijo usmeritvam redarjev in varnostnikov, ki bodo obiskovalce usmerjali na najbližje prosto parkirišče.

Znova bodo v uporabi le povratni kozarci

Prav trajnosti in varnosti tudi letos na Pivu in cvetju dajejo še poseben poudarek, zato bodo znova v uporabi le povratni kozarci, kavcija pa bo povrnjena ob vračilu kozarca. Cena pollitrskega festivalskega kozarčka piva bo 3,5 evra, ob vstopu v mestno središče pa bo treba pokazati veljavno vstopnico.

Prav trajnosti in varnosti tudi letos na Pivu in cvetju dajejo še poseben poudarek, zato bodo znova v uporabi le povratni kozarci, kavcija pa bo povrnjena ob vračilu kozarca. Foto: STA

Kot je povedal glasbeni direktor festivala Urban Centa, bodo tudi letos v ospredju domači izvajalci, poleg današnjih že omenjenih med drugim Dan D, Šank Rock, Nina Pušlar. Hamo & Tribute 2 Love, Helena Blagne, Nika Zorjan in Žan Serčič in še nekateri.

Na festivalskih odrih tudi tuji glasbeniki

Poleg njih letos na festivalu gostuje kar nekaj izjemnih tujih glasbenikov, kot je pevec nekdanje legendarne skupine Spandau Ballet Tony Hadley s svojo skupino, ena vodilnih elektroswing skupin Deladap, ter gosta iz Hrvaške, legendarni Gibonni ter letošnji hrvaški zastopnik na Eurosongu Baby Lasagna.

Festival neprekinjeno poteka že od leta 1964

Organizatorji ob koncertih vabijo tudi na vsakodnevne razstave v Hiši generacij in Muzeju Laško ter spominjajo še na ulični vrvež in etno dogajanje na občinskem dvorišču s prikazom zgodovinskih slik življenja v teh krajih. Na ogled bodo tudi večerne povorke in seveda tradicionalna nedeljska parada starodobnikov, pihalnih godb, mažoretk ter številnih drugih skupin, ob koncu festivala pa sledi še tradicionalni festival plehmuzik.

Festival Pivo in cvetje Laško je največji in najstarejši turistični dogodek z neprekinjeno tradicijo, ki poteka že od leta 1964.

Preberite še: