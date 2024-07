Organizatorji letošnjega festivala Oktoberfest, ki bo v Münchnu med 21. septembrom in 6. oktobrom, so objavili nove cene piva, ki se je od lanskega leta podražilo za slabe štiri odstotke.

Kot je razvidno iz dokumenta, ki so ga objavili na uradni spletni strani festivala, bo za vrček piva letos treba odšteti med 13,6 in 15,3 evra, kar je 3,87 odstotka več kot lani, ko so se cene gibale med 12,6 in 14,9 evra.

Dražje tudi brezalkoholne pijače

Običajno se cene piva v Münchnu gibljejo med 7,70 in 12,80 evra, v času Oktoberfesta pa silovito narastejo. Organizatorji so ob tem poudarili, da cen ne določajo münchenske mestne oblasti, temveč lastniki.

Poleg piva se bodo podražile tudi brezalkoholne pijače. Cena limonade se bo z 11,17 evra zvišala na 11,67 evra, liter naravne vode z 10,04 na 10,48 evra, liter gazirane vode pa z 11,65 na 12,23 evra. Na pipah bo voda še naprej brezplačna.

