Rožnate irharice in nogometni zvezdniki: znani obrazi na Oktoberfestu #foto

Oktoberfest je dodobra napolnil bavarsko prestolnico, čeprav so cene piva letos vrtoglave – za litrski vrček je treba odšteti med 13 in 15 evri. Kljub temu si obiskovalci s cenami ne belijo glave, še posebej ne zvezdniki, ki so se do zdaj pojavili na prizorišču.

Med drugim so Oktoberfest tradicionalno obiskali nogometaši domačega prvoligaša FC Bayern. V nedeljo, dan po visoki zmagi nad klubom VfL Bochum, ki so mu natresli sedem zadetkov, so se poveselili v šotoru pivovarne Paulaner, uradnega partnerja FC Bayern.

Harry Kane Foto: Reuters

Joshua Kimmich, Kim Min-jae, Leon Goretzka in Serge Gnabry Foto: Reuters

Dan pred tem, v soboto, je na Oktoberfest prišel legendarni filmski silak in nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger, ki je s seboj pripeljal svoje dekle Heather Milligan. Odlično razpoloženega so ga opazili v šotoru Marstall, kjer se je na odru pridružil glasbenikom, ki so zabavali množico.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Najbolj opazno opravo preteklega tedna pa si je brez dvoma omislil glasbenik Bill Kaulitz, frontman skupine Tokio Hotel. Oblečen je bil v svetleče rožnate irharice in prav tako rožnat telovnik, ki ju je kombiniral z rožnato torbico in škornji z debelimi podplati ter visokimi petami.

Foto: Profimedia

Ob njem je bil v nekoliko bolj umirjenih tonih brat dvojček Tom Kaulitz, prav tako glasbenik, sicer poročen z manekenko Heidi Klum, ki pa je tokrat v Münchnu ni bilo opaziti.

Oglejte si še: