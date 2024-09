Oktoberfest pri vas doma: kako speči bavarske preste

Zunaj hrustljave in znotraj mehke preste so idealne spremljevalke ob vrčku piva, priležejo pa se tudi brez njega.

Za preste potrebujete:

500 g gladke moke

en zavojček suhega kvasa

eno žlico rjavega sladkorja

30 g masla

300 ml vode

Za vodno kopel potrebujete:

1,5 l vode

1,5 žličke soli

2 žlici sode bikarbone

Potrebujete še:

grobo sol za posip

Postopek:

Oblikovanje prest

Zmešajte kvas in toplo vodo ter pustite stati pet minut. Nato primešajte sol, rjavi sladkor in stopljeno maslo ter začnite postopoma dodajati moko. Mešajte z leseno kuhalnico, dokler testo ne postane gosto. Če je lepljivo, po potrebi dodajte še nekaj moke.

Testo postavite na pomokano površino in ga mesite z rokami okoli pet minut oziroma dokler ne postane gladko in elastično. Nato ga oblikujte v kroglo, prekrijte s kuhinjsko krpo in pustite počivati eno uro.

Spočito testo še enkrat na hitro premesite, razdelite na 12 delov in vsakega oblikujte v pol metra dolg svaljek, ki naj bo v sredini nekoliko debelejši kot na koncih. Svaljke zvijte v obliko črke U, nato konca dvakrat zavijte med seboj in ju pritisnite, da se zlepita v obliko preste.

Foto: Shutterstock

Vodna kopel

V velik lonec nalijte vodo, dodajte sol in zavrite. Nato odstavite z ognja in ob neprestanem mešanju pazljivo dodajte sodo bikarbono. Lonec spet postavite na srednje močan ogenj in v vodo polagajte po dve presti hkrati. Kuhajte po 30 sekund, kuhane preste pa s pomočjo penovke odcedite in jih polagajte na pekač, obložen s papirjem za peko. Med njimi pustite dovolj prostora, saj bodo med peko narasle.

Peka

Preste potresite z grobo soljo in jih postavite v pečico, segreto na 190 stopinj Celzija. Pecite jih od 12 do 15 minut oziroma dokler ne postanejo zlato rjave.

Foto: Shutterstock

Oglejte si še: