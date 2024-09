Recept za bučno juho, ki vas bo navdušila

Jesen že prihaja in čas je, da začnemo kuhati jesenske specialitete. Med njimi je tudi bučna juha, ki je več kot odlična za ta letni čas. V nadaljevanju vam razkrijemo recept za bučno juho brez smetane ali mleka, ki je kremasta in bogata. Vsebuje veliko začimb in bo navdušila vse, ki jo bodo poskusili.