Kakšne bodo cene piva na letošnjem Oktoberfestu?

V Münchnu se začenja že 189. Oktoberfest, največji praznik piva na svetu, ki bo letos trajal do 6. oktobra.

Oktoberfest, ki vsako leto v münchenski park Theresienwiese privabi okoli šest milijonov obiskovalcev, se bo opoldne začel s tradicionalnim odprtjem sodčka, ki ga bo načel münchenski župan Dieter Reiter.

Čeprav Oktoberfest ponuja obilico aktivnosti, je osrednja seveda ena – pitje piva. Tradicija veleva, da točijo le pivo, zvarjeno v bavarski prestolnici, med ponudniki pa so znana pivovarska imena, kot so Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner in Spaten.

Foto: Guliverimage

V Münchnu se letos niso izneverili še eni tradiciji – cene piva so spet zrasle. Za litrski vrč(ek) bo treba odšteti od 13,6 do 15,3 evra, kar je v povprečju 3,87 odstotka več kot lani.

Na prizorišču je obiskovalcem na voljo deset pitnikov z brezplačno vodo, če pa si jo boste v šotoru naročili za mizo, boste za liter v povprečju odšteli 10,48 evra. Liter gazirane vode bo v povprečju stal 12,23 evra, liter limonade pa 11,67 evra.

Foto: Guliverimage

Festival piva v Münchnu poteka vsako leto od konca septembra do začetka oktobra. Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Kasneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici običajno lepše, ime pa je ostalo.

Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov.