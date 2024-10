Končal se je Oktoberfest: manj obiskovalcev in rekordno drago pivo #video #foto

Po 16 dneh se je v nedeljo v Münchnu končal Oktoberfest, največje pivsko slavje na svetu. Letos so skupno zabeležili 6,7 milijona gostov, občutno manj kot lani, ko je prišlo rekordnih 7,2 milijona obiskovalcev.

Kot običajno je tudi letos veliko gostov prišlo iz tujine, še posebej iz ZDA in Italije, prvič pa so zabeležili porast obiskovalcev iz Indije.

Poglejte:

"Oktoberfest je letos minil veliko bolj mirno kot sicer," je medijem ob koncu festivala dejal njegov direktor Clemens Baumgärtner. V primerjavi z lanskim letom so zabeležili za kar 25 odstotkov manj kaznivih dejanj, manj intervencij pa so imeli tudi gasilci in reševalci.

Litrski vrček piva, standardna mera na Oktoberfestu, je letos prvič dosegel ceno 18 evrov, po podatkih organizatorjev pa so jih obiskovalci zvrnili okoli sedem milijonov. Na seznamu najbolj priljubljenih jedi je še naprej prevladoval pečen piščanec, so pa opazili povečano povpraševanje po veganski hrani. Skupno so letos prodali za devet odstotkov več hrane kot lani.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Organizatorji so razkrili tudi, kaj so obiskovalci najpogosteje izgubili oziroma pozabili na prizorišču. Skupno so našli okoli 3.500 izgubljenih predmetov, med njimi 700 denarnic, 700 kosov oblačil, 500 osebnih izkaznic, 315 telefonov, 450 bančnih kartic, 150 ključev, 300 parov dioptrijskih in sončnih očal, 160 torb in nahrbtnikov, 60 dežnikov in 45 kosov nakita.

Med bolj zanimivimi najdbami je bilo 16 naramnic irharic, kovinske lisice in "nevidni" zobni aparat.

Oglejte si še: