Pivo, preste in klobase, Kane postaja Bavarec #video

Harry Kane že zabija za Bayern München in postaja pravi Bavarec. Na promocijskem fotografiranju za oktoberfest si je prvič oblekel t. i. lederhosen, nazdravljal s pivom in poizkusil bele klobase ter preste. In nastali so naslednji zabavni videoposnetki.

Angleški nogometaš Harry Kane je na prvih treh tekmah za Bayern München zabil tri gole in še za enega podal. Navijači so ga že vzeli za svojega. Da pa postane pravi Bavarec, mora vzljubiti tudi tamkajšnje običaje. Eden teh je seveda vsakoletni oktoberfest. Nogometaši Bayerna ga vedno obiščejo. Kana prvi oktoberfest še čaka, ga je pa vsaj nekoliko izkusil že zdaj. Za največji münchenski festival piva in glasbe so snemali promocijski material.

Kane, Thomas Müller in Alphonso Davies so si tako nadeli tradicionalno bavarsko opravo z znamenitimi usnjenimi kratkimi hlačami (lederhosen). "Hlače so malo tesne. Nekaj novega zame. Nikoli jih še nisem nosil. Moral se bom navaditi." Ena prvih nemških besed, ki se jo je naučil, je gotovo prost, na zdravje. Za popolno fotografijo so morali večkrat nazdraviti. Ob pivu seveda niso manjkale preste in bele bavarske klobase. Soigralca sta ga poskušala še naučiti, kako se po bavarsko odpira steklenico s pivom, torej brez odpirača, samo s pomočjo druge steklenice.

Kane: Imamo dovolj dobro ekipo, da osvojimo ligo prvakov

Harry Kane je na prvih treh tekmah za Bayern zabil tri gole. Foto: Reuters "Navijači so najbolj pomemben del nogometnega kluba. Podpora, ki sem je deležen, ne le jaz, vsi v klubu, je neverjetna. Kot novinec v klubu bom delal še bolj trdo, poskušal zabiti še več golov. Vem, da to pričakujejo od mene. Najbolj pomembne pa so seveda zmage. Sezono smo začeli z dvema zmagama in upam, da bomo tako tudi nadaljevali," je vesel toplega sprejema na Bavarskem 30-letni angleški reprezentant.

Ni pa nemška lovorika edino, kar si želi. Lige prvakov s Tottenhamom pač ni nikoli osvojil. "Zagotovo bo težko. V Evropi je trenutno veliko odličnih ekip. Mi moramo samo delati, kar delamo zdaj. Postajati vse boljši in boljši. Imamo odlično ekipo, dovolj dobro ekipo, da osvojimo ligo prvakov. A to tja je še dolga pot. Žreb skupin bo naslednji teden."