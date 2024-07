Festivala MetalDays je nepreklicno konec

Po večletni kalvariji festivala MetalDays, ki so jo zaznamovale odpovedi zaradi pandemije in poplav, pa tudi nevračila kupnine za vstopnice, so organizatorji zdaj sporočili, da festivala ne nameravajo več prirediti.

"Radi bi vas obvestili o odločitvi, da festivala MetalDays ne bomo več organizirali," so v daljšem zapisu na spletni strani festivala naznanili organizatorji in se ob tem zahvalili "vsem izvajalcem, partnerjem, medijem, dobrim ljudem iz Tolmina in Velenja ter osebju, ki je bilo zvesto festivalu MetalDays, pa tudi oboževalcem, brez katerih festival ne bi obstajal."

Začetki festivala MetalDays segajo v leto 2013, po besedah organizatorjev pa so z njim "postavili standarde, ki so do danes postali merilo".

"Kljub temu smo prišli do konca poti. Te odločitve nismo sprejeli zlahka, a so nas žal prizadele finančne izgube, ki so jih povzročili pandemija covida in lanske poplave, pa tudi kriza vse višjih življenjskih stroškov in visoki stroški organizacije takšnih dogodkov," so zapisali.

Neplačani izvajalci, obiskovalci brez vračila denarja za vstopnice ...

V dolgem zapisu so se dotaknili tudi očitkov o tem, da več izvajalcem niso plačali za nastop, prav tako pa se brez povračila ostali kupci vstopnic za odpovedani festival leta 2020. To so pripisali spletu nesrečnih okoliščin oziroma zaporedju težavnih let, zaradi katerih so imeli nepredvidene stroške oziroma izpade dohodkov, del krivde pa pripisali tudi nekdanjim sodelavcem in koncesionarju, ki je skrbel za gostinsko ponudbo.

Za konec so se opravičili vsem, ki so bili v tej zgodbi oškodovani. "Delali smo napake, ki jih kot izkušeni promotorji ne bi smeli," so zapisali in dolgo opravičilo končali s poudarkom, da izjav o tej temi ne nameravajo več dajati.

Časopis Delo je sicer v začetku letošnjega leta poročal, da sta zakonca Slobodan in Nika Brunet Milunović, lastnika podjetja, ki organizira festival MetalDays, na Zanzibarju lani odprla luksuzno letovišče. Tega sta na spletu oglaševala kot "prvo all-inclusive letovišče, namenjeno metalskim glasbenikom in profesionalcem iz glasbene industrije".