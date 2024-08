Magnifico bo po večmesečnih zapletih v soboto le izpeljal dolgo pričakovani koncert ob 30. obletnici glasbene kariere. Po prvotnih načrtih bi ta moral biti v parku Tivoli, a so ga zaradi zapletov pri dokumentaciji premaknili v Stanežiče. Med vidnejšimi dogodki tega konca tedna so tudi 20. obletnica kariere Uroša Perića, kolesarska dirka v Kranju in raznovrstni kulinarični dogodki za razvajanje brbončic.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Obeležitev začetkov samostojne kariere

Ob bolj izpostavljenem dogodku Magnifica, ki bo v soboto v golf centru Stanežiče praznoval 30. obletnico samostojne kariere, bo podoben mejnik obeležil tudi slovenski glasbenik Uroš Perić. Ta bo ob 20-letnici glasbenega ustvarjanja v Križankah pripravil posebno glasbeno poslastico s svetovno znanimi gosti in svojim zvestim Big Bandom RTV Slovenija. Obiskovalcem bo pričaral pravo jazzovsko pravljico.

Dan kasneje bo v Križankah gostoval tudi Vlado Kreslin, ki bo s svojima zasedbama Mali bogovi in Beltinška banda že 33. nastopil na Ljubljana Festivalu. Kot posebna gostja se mu bo na odru pridružila raperka Masayah.

Pestro glasbeno dogajanje bo tudi na Ptuju, kjer v petek gostijo skupino Parni Valjak, v soboto pa Nino Pušlar. Med petkovimi koncertnimi dogodki priporočamo še akustični koncert skupine Tabu v kranjskem letnem gledališču Khislstein, obisk gradu Rače, kjer bodo nastopili Tomislav Bralić in klapa Intrade, ali Velenja, kjer bodo gostili legendarno skupino Plavi orkestar. Na Gradu Vurberg v Spodnjem Dupleku pa bo v soboto koncert Žan Serčiča in njegovih Šakalov.

Vladu Kreslinu se bo na odru v Križankah pridružila raperka Masayah. Foto: Festival Ljubljana

Bo komu od tekmovalcev uspelo poleteti?

Konec tedna ne bo obarvan samo glasbeno, ampak tudi športno. Na različnih koncih Slovenije bodo številni zabavni dogodki, ki jih nikakor ne smete zamuditi. Med bolj izpostavljenimi je zagotovo tekmovanje Red Bull Flugtag na mariborskem Lentu. Gre za izziv, v katerem se bodo preizkusili odštekani inženirji in neustrašni piloti, ki bodo s svojo letalno napravo poskusili leteti oz. čim dlje ostati suhi.

Ljubitelji kolesarstva boste lahko v Kranju spremljali dvodnevni kolesarski dogodek Velika nagrada Kranja. Gre za najstarejšo slovensko mednarodno kolesarko dirko, ki bo letos potekala v že 56. izvedbi. Na startu dirke, katere ambasador je tudi Matej Mohorič, bo 20 ekip in skupno 136 kolesarjev.

Na svoj račun boste prišli tudi tekači, saj je v Ribnici na sporedu že šesti tekaški dogodek Ribn'ca trail. Tekmovalci se boste lahko preizkusili na trasah, dolgih 12, 25 ali 40 kilometrov. V Ilirski Bistrici pa bo mednarodna gorsko hitrostna avtomobilska dirka, ki že 30 let navdušuje ljubitelje avtomobilskih dirk in vsako leto privabi okoli 200 tekmovalcev iz vse Evrope.

Maribor tekmovanje Red Bull Flugtag gosti že drugič, leta 2012 so ga priredili tudi v Ljubljani. Foto: STA

Burger, štruklji ali čevapčiči?

Zelo pestro dogajanje prihajajoči konec tedna je tudi na področju kulinarike. Po vsej Sloveniji bodo številni kulinarični festivali, na katerih bo mogoče preizkusiti vse od tradicionalnih slovenskih jedi do balkanske in veganske hrane.

V Celju vas bodo v sklopu gastronomskega festivala Okusi Celja v petek razvajali trije priznani celjski chefi: Sebastjan Grobelšek iz Gostilne Francl, Miran Ojsteršek iz Gostilne Oštirka in Marko Pavčnik iz Bistroja Lalu. Z uporabo ognja na različnih žarih bodo pripravili sodobne kulinarične kreacije, za vinsko spremljavo in osvežilne koktejle pa bodo poskrbeli v Hotelu Evropa.

Na mestni tržnici Grosuplje bo v petek dan balkanskih okusov, kjer bo za pristno balkansko hrano poskrbela priljubljena restavracija Balkan Express, kot glasbeni gostje pa bodo nastopili Čaga Boys. Na Štajerskem bodo gostili Street Food Market Maribor, kjer boste med drugim lahko preizkusili tajsko, mehiško in italijansko ulično hrano, v Lendavi pa je na sporedu Festival Vinarium: Večer lendavskih vin, ki bo potekal v družbi najboljših lendavskih vinarjev.

Namen festivala Vegafest je predstaviti prednosti veganskega načina življenja in pomagati pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do živali, okolja in samega sebe. Foto: Shutterstock

Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani boste lahko v soboto preizkusili raznovrstno ponudbo veganskih jedi. Tam bo namreč potekal Vegafest, največji slovenski festival veganstva in trajnostnega načina življenja, ki letos slavi že dvanajsto obletnico. Poleg okusne hrane boste lahko spoznali tudi slovenska in tuja društva, organizacije za pomoč živalim ter slovenske kmetije.

Nedeljski dogodek pa bo ustrezal predvsem ljubiteljem tradicionalnih slovenskih štrukljev. V Zgornji Savinjski dolini bo namreč Štrukljifest, ki vsako leto privabi več kot dva tisoč obiskovalcev. S 35 vrstami štrukljev, mednarodnim kotičkom in lokalnimi izdelki bodo dokazali, da imamo tudi Slovenci v Evropi veliko ponuditi.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno tudi Odprta kuhna. V okviru poletja v Kamniku pa je ta petek na sporedu še zadnji Kul(inarični) petek. Tamkajšnji park Evropa se takrat spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

S festivalom Štrukljifest 2024 želijo dokazati, da imamo tudi Slovenci v Evropi veliko ponuditi. Foto: Shutterstock

Na Jesenicah Lidija Bačić, na Igu Helena Blagne

Med veselicami, ki so v zadnjem času še posebej priljubljene med mladimi, ta konec tedna priporočamo naslednje: v petek bodo v Brežicah (Artiče) nastopili Gadi, na Jesenicah Lidija Bačić in Veseli Svatje, v Rušah (Bistrica ob Dravi) Modrijani, v Šentjurju (Ponikva) skupina Firbci in Tjaša Božič, v Žireh pa Zvita Feltna.

Med sobotnimi gasilskimi veselicami pa priporočamo tisto v Črnučah, kjer bodo zbrane zabavali Zvita Feltna, na Igu, kjer bo nastopila Helena Blagne, v Cerknici (Unec) z Ansamblom Nermir, Lukovici (Šentvid) s skupino Calypso, Rečici ob Savinji s Čuki, Izoli (Korte) z Dejanom Vunjakom ter Postojni z Vilijem Resnikom in skupino Šank Rock.

Na sobotni veselici na Igu bodo poleg Helene Blagne igrali še Preprosti muzikanti. Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

