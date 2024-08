Hollywood v Sarajevu: prispela je tudi Meg Ryan #foto

V Sarajevu poteka mednarodni filmski festival, katerega tekmovalni program je v soboto odprla Odrešitev za začetnike, film slovenske režiserke Sonje Prosenc, gostje današnjega Spotkasta na Siol.net.

Na festivalu, ki ga bodo sklenili 23. avgusta, tudi letos tradicionalno podeljujejo častne nagrade srce Sarajeva. V nedeljo so jo izročili ameriškemu režiserju, scenaristu in producentu Alexandru Paynu, ki je lani navdušil s filmom Bartonova akademija, v preteklosti pa osvojil scenaristična oskarja za filma Potomci (The Descendants) iz leta 2011 in Stranpoti (Sideways) iz leta 2004.

Alexander Payne s častnim srcem Sarajeva Foto: Armin Durgut/PIXSELL

V ponedeljek se je po rdeči preprogi sarajevskega filmskega festivala sprehodil še en letošnji prejemnik častne nagrade, igralec John Turturro. "V karieri, ki traja že več kot štiri desetletja, nam je dal nepozabne izvedbe raznolikega nabora vlog," so nagrado obrazložili organizatorji: "V vsak lik vdahne tako globino kot avtentičnost, da ga z veseljem gledamo."

John Turturro na rdeči preprogi sarajevskega filmskega festivala Foto: Armin Durgut/PIXSELL

V ponedeljek zvečer je v Sarajevo prispela tudi igralka Meg Ryan, ki ji bodo častno nagrado vročili danes. Ob tem bodo priredili tudi strokovni pogovor o njeni karieri, ki ga bo vodil oskarjevski režiser Danis Tanović, ter na festivalu predvajali tudi njen najnovejši film, romantično komedijo What Happens Later, ki jo je režirala in v njej zaigrala z Davidom Duchovnyjem.

Meg Ryan bo v Sarajevu predstavila svoj novi film, ki ga je režirala in v njem odigrala glavno vlogo. Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na festivalu sicer skupno sodeluje 12 filmov s slovensko udeležbo, ob omenjeni Odrešitvi za začetnike, ki sodeluje v tekmovalnem programu, sta se v otroški program uvrstila dva slovenska filma – Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika in Tartinijev ključ Vincija Vogue Anžlovarja.

Po rdeči preprogi festivala sta se v nedeljo sprehodila tudi Tanja Ribič in Branko Đurić - Đuro. Foto: Armin Durgut/PIXSELL

V programu Open Air bodo prikazali tudi film Praslovan v režiji Slobodana Maksimovića o glasbeniku Zoranu Predinu, ki bo doživel svetovno premiero. Regionalno premiero bo v tekmovalnem programu dokumentarcev doživel celovečerni dokumentarni film Cent'anni, prvenec scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog, ki je slovensko-poljsko-italijansko-srbsko-avstrijska koprodukcija.