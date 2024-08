Ryanova bo tako občinstvo pozdravila na istem prizorišču, na katerem so omenjeni film prikazali pred 25 leti, na 5. sarajevskem filmskem festivalu leta 1999.

Igralka bo imela tudi mojstrski tečaj, ki ga bo moderiral bosanski režiser Danis Tanović, znan po z oskarjem nagrajenem filmu Nikogaršnja zemlja. Kot so zapisali organizatorji festivala, bo mojstrski tečaj ponudil vpogled v ključne vidike igralkine kariere ter njen novi film What Happens Later, ki ga bodo prav tako prikazali na festivalu. Romantična komedija, ki jo je Meg Ryan režirala, zanjo napisala scenarij in v kateri je tudi zaigrala ob Davidu Duchovnyju, je po neodvisnem filmu Ithaca iz leta 2015 njen drugi režiserski projekt.

Festival bo potekal od 16. do 23. avgusta

Ryanova ne le, da nas je očarala s svojimi nepozabnimi vlogami, ampak je svojo spretnost dokazala tudi za kamero kot režiserka in scenaristka, je povedal direktor sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović. "V čast nam je, da ji lahko podelimo nagrado srce Sarajeva," je dodal.

Nase je opozorila z vlogo Sally Albright v filmu Ko je Harry srečal Sally v režiji Roba Reinerja in po scenariju Nore Ephron. Za vlogo je bila nominirana za zlati globus. Pozneje je zaigrala v uspešnici Nore Ephron Romanca v Seattlu, za katero sta oba s Tomom Hanksom prejela nominacijo za zlati globus. Njeno zadnje sodelovanje z Ephron in Hanksom je bila romantična komedija Čaka te pošta, ki je igralki ponovno prinesla mednarodno priznanje, saj je bila za vlogo v filmu tretjič nominirana za zlati globus.

Priznanje je Ryanova prejela tudi za igro v dramah, med drugim za vlogo vojakinje v filmu Pravi pogum režiserja Eda Zwicka, v katerem je zaigrala ob Denzlu Washingtonu, in ganljivo upodobitev ženske, ki ima težave z alkoholom, v filmu Luisa Mandokija Ko moški ljubi žensko, kjer je zaigrala ob Andyju Garcii.

Nagrada častno srce Sarajeva je bila ustanovljena leta 2005, namenjena je posameznikom za izjemen prispevek k uveljavljanju in razvoju filmske industrije. Letošnji sarajevski filmski festival bo potekal od 16. do 23. avgusta.

Meg Ryan in Michael Kors na letošnji prireditvi Met Gala. Foto: Guliverimage

