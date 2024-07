Zvezdnica nanizanke Beverly Hills 90210 je dokumente vložila v petek, v njih pa je navedeno, da gre za nesporno razvezo zakonske zveze. Igralka se je v dokumentih hkrati uradno odpovedala zakonski podpori. "Zavedno se za vedno odrečem kakršnikoli pravici do prejemanja zakonske ali partnerske podpore," je zapisala. Za enako potezo se je odločil tudi Iswarienko.

Dohertyjeva je nekdanjega moža sicer obtožila, da je s poravnavo namerno odlašal v upanju, da ločitvenega postovka ne bo preživela. Pred odpovedjo podpori je od njega zahtevala mesečno plačilo v višini dobrih 15 tisoč dolarjev (14 tisoč evrov).

Prejemanje zakonske podpore je bila sicer edina sporna točka v ločitvi Shannen Doherty in Kurta Iswarienka.

Lani je razkrila, da se ji je rak razširil na možgane in nima možnosti ozdravitve

Da je njunega zakona po 11 letih konec, je par sporočil aprila lani. Igralkina predstavnica Leslie Sloane je takrat trdila, da je v razhod močno vpleten tudi Iswarienkov agent. "Ločitev je zadnja stvar, ki si jo je Shannen želela," je dejala Sloanova. In dodala: "Na žalost je čutila, da nima druge izbire."

Shannen Doherty, ki je tragično preminula v soboto, se je več let bojevala z rakom dojke. Ob smrti je bila stara 53 let. Njen boj z boleznijo je bil dolg ter poln vzponov in padcev. Leto po prvi diagnozi je razkrila, da se ji je bolezen razširila na limfne vozle, leto zatem pa objavila, da je bolezen v remisiji. Leta 2019 se je rak vrnil, zdravniki so ugotovili, da se je še razširil in da je bolezen že v četrtem stadiju. Lani je razkrila, da se ji je rak razširil tudi na možgane in nima več možnosti ozdravitve.

"S težkim srcem potrjujem smrt igralke Shannen Doherty. V soboto, 13. julija, je po dolgih letih boja z boleznijo izgubila z rakom," je za portal People v soboto dejala Sloanova.

