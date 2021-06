Znana igralka brez ličil: Dovolj imam hollywoodskih standardov lepote

Shannen Doherty, ki je nekoč navduševala kot Brenda v kultni mladinski seriji Beverly Hills 90210, na družbenih omrežjih pogosto objavlja delčke svojega zasebnega življenja. Med drugim je tam odkrito spregovorila o svojem boju z rakom na dojkah, z najnovejšo objavo pa je želela opozoriti na vse bolj nerealne in nedosegljive standarde lepote, ki jih Hollywood narekuje ženskam.

"Nocoj sem gledala filme in opazila, da v njih ni nobenega ženskega lika, s katerim bi se lahko poistovetila. Govorim o ženskah, katerih obrazi bi bili brez polnil, brez botoksa in lepotnih posegov. Ženskah, ki sprejemajo svoj obraz in vse izkušnje, ki jih kažejo na njem," je 50-letna igralka zapisala ob fotografiji svojega povsem nenaličenega obraza.

"Vesela sem, da sem živela in da moj obraz odraža to življenje," je nadaljevala, "preživela sem marsikaj, tudi raka, a veliko več kot le to. Zdaj se končno sprejemam. Dovolj mi je podob, v katere nas želijo prisiliti revije in Hollywood. Rada bi videla ženske, kot sem jaz. Ženske, kakršne smo."

S fotografijo in zapisom je prejela številne komentarje podpore, oglasila se je vrsta zvezdnic, od Jennie Garth, njene soigralke iz Beverly Hillsa, do Pauline Porizkove, slavne manekenke, ki je tudi sama glasna nasprotnica neresničnih standardov lepotne industrije.

Shannen Doherty se zadnjih nekaj let osredotoča predvsem na boj z boleznijo. Pred šestimi leti so ji prvič odkrili raka dojke, nato je po dveh letih sporočila, da je bolezen v remisiji. Februarja lani pa je razkrila, da se je rak vrnil in napredoval do četrtega stadija.

Kljub temu ne obupuje, ampak se je celo vrnila pred kamere, pred kratkim je tako objavila fotografijo s snemanja filma The Fortress, v katerem igra z Bruceom Willisom.

