Zvezdnica serije Beverly Hills ima raka v četrtem stadiju: Še imam življenje v sebi

Igralka Shannen Doherty je diagnozo raka dojk prvič dobila leta 2015, po dveh letih zdravljenja pa je sporočila veselo novico, da je bolezen v remisiji. V začetku letošnjega leta pa je razkrila, da se je bolezen vrnila in da je v četrtem stadiju, kar pomeni, da je razsejan po telesu, s tem pa težje ozdravljiv.

Zdaj je za ameriško izdajo revije Elle spregovorila o bolezni in kako se je spoprijela z njeno vrnitvijo. "Spraševala sem se, ali imam dobro ali slabo karmo. Zakaj bi imela slabo? Ocenjevati sem začela svoje življenje, vse, kar sem storila in česar nisem. Kakšna sem bila do ljudi," je dejala 49-letnica, "in ugotovila, da imam dobro karmo. Morda se ne zdi tako, a bila sem res dober človek."

Igralka se v intervjuju ni slepila, da bo zagotovo ozdravela. Dejala je, da namerava napisati pisma oziroma posneti videosporočila, ki naj bi jih njena družina dobila po njeni smrti, a tega do zdaj še ni zmogla narediti.

"So stvari, ki jih moram povedati svoji mami. Hočem, da moj mož ve, koliko mi pomeni," je dejala, "a kadarkoli se nameravam tega lotiti, se mi zdi tako dokončno. Kot da si se že odjavil, jaz pa se še nisem. Počutim se kot zelo, zelo zdrav človek. Težko je urejati te stvari, če se ti zdi, da boš živel še vsaj 10, 15 let."

Prav zato se še naprej ukvarja z veliko projekti, med drugim razvija nove televizijske vsebine in poskuša svojo prepoznavnost izkoristiti za ozaveščanje javnosti o raku dojk. "Vsakomur z rakom v četrtem stadiju se dogaja, da ga že pošiljajo v večna lovišča," je še dejala za Elle, "jaz pa nanje še nisem pripravljena. Še vedno imam v sebi veliko življenja."