Brandon se je poslovil od Brende: Šokiran sem

"Šokiran in užaloščen sem ob novici o smrti moje prijateljice Shannen. Bila je sila narave in pogrešali jo bomo. Njeni družini pošiljam ljubezen in svetlobo v tem temnem obdobju," je igralec Jason Priestley zapisal na Instagramu ob novici, da je v 54. letu starosti za rakom umrla igralka Shannen Doherty.

Priestley in Shannen Doherty sta bila soigralca v seriji Beverly Hills 90210, v njej sta imela glavni vlogi dvojčkov Brandona in Brende. Tudi pozneje sta ostala dobra prijatelja, Priestley ji je stal ob strani, ko so ji leta 2015 prvič odkrili raka dojk.

Boj Shannen Doherty z boleznijo je bil dolg in poln vzponov ter padcev. Leto po prvi diagnozi je razkrila, da se ji je bolezen razširila na limfne vozle, leto zatem pa objavila, da je bolezen v remisiji. Leta 2019 se je rak vrnil, zdravniki so ugotovili, da se je še razširil in da je bolezen že v četrtem stadiju. Lani je razkrila, da se ji je rak razširil tudi na možgane in da nima več možnosti ozdravitve.