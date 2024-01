Zvezdnik Beverly Hillsa se je sredi ceste stepel z motoristi #video

Ian Ziering, najbolj znan po vlogi Steva v seriji Beverly Hills 90210, zadnjega silvestrovega ne bo ohranil v lepem spominu. Na zadnji dan lanskega leta se je namreč v Los Angelesu sredi ceste stepel s skupino motoristov, incident pa so posneli mimoidoči.

Poglejte:

Po poročanju ameriških tabloidov naj bi skupina motoristov precej objestno vozila po Hollywood Boulevardu, eni osrednjih cest v Los Angelesu, ko je eden od njih trčil v Zieringov avtomobil.

Na posnetku je mogoče videti, kako Ziering skoči iz avta in se spravi na motorista, takrat pa ga obkrožijo njegovi kolegi in spor se sprevrže v pretep. Vse skupaj se je sicer končalo pred prihodom policije, Ziering in motoristi so se odpeljali vsak v svojo smer, dan pozneje pa je 59-letni igralec na družbenih omrežjih razkril podrobnosti dogodka.

"Stal sem v prometnem zastoju, ko se je mojemu avtomobilu agresivno približal motorist, kar je privedlo do spora. Stopil sem iz vozila, da bi ocenil nastalo škodo, to pa je preraslo v fizični spopad, v katerem sem se poskušal ubraniti," je Ziering zapisal na Instagramu.

Dodal je, da je bila v avtomobilu z njim tudi ena od njegovih dveh hčerk: "Z olajšanjem lahko povem, da sva oba nepoškodovana, sem pa zaradi tega incidenta še bolj zaskrbljen zaradi vse večje predrznosti takšnih skupin, ki ogrožajo mir in varnost javnosti."

Poudaril je še, da bi po njegovem mnenju morali policisti učinkoviteje skrbeti za red in mir na ulicah: "Kot državljanu in staršu se mi zdi nesprejemljivo, da dopuščamo takšno ustrahovanje in kaos, oblasti pa se ne odzovejo na to."

Oglejte si še: