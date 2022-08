Po težkem boju z boleznijo umrl zvezdnik serije Beverly Hills

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po štiriletnem boju z Alzheimerjevo boleznijo je umrl zvezdnik ameriške serije Beverly Hills, 90210, Joe E. Tata. Star je bil 85. let. V seriji je igral Nata Bussichia.

Tragično novico o njegovi smrti je na svojem profilu na Instagramu v četrtek delil njegov dolgoletni soigralec Ian Ziering. Objavil je fotografijo Joeja iz časa, ko je sodeloval v seriji, in novejšo skupno fotografijo ter zapisal: "V zadnjih nekaj mesecih smo izgubili Jessico Klein, eno od najbolj plodovitih pisateljic in producentk 90210, Denise Douse, ki je igrala gospo Teasley, zdaj pa z žalostjo sporočam še, da je umrl Joe E. Tata. Joey je bil resnično OG. Eden od najsrečnejših ljudi, s katerimi sem kdaj delal. Bil je tako radodaren s svojo modrostjo in prijaznostjo."

Zvezdniku so Alzheimerjevo bolezen uradno diagnosticirali leta 2018. Njegova hčerka Kelly je v njegovo čast ustanovila celo kampanjo GoFundMe, s katero je zbirala denar za njegova zdravljenja.