Še ena zvezda Beverly Hillsa z uničenim zakonom?

15 let dolgega zakona ameriške igralke Tori Spelling in Deana McDermotta je po poročanju ameriških medijev konec.

Ko je 48-letna ameriška igralka Tori Spelling, najbolj znana po vlogi Donne Martin v seriji Beverly Hills, objavila božično razglednico, na kateri manjka njen mož, 55-letni Dean McDermott, so se njeni oboževalci začeli spraševati, ali je to znak, da je njunega zakona konec. Na fotografiji so torej Tori in njunih pet otrok, Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey in Beau Dean. Na kartico je pripisala: "Z naše kmetije v vaš dom!"

Na vprašanje, zakaj na fotografiji ni očeta njenih otrok, je zvezdnica odgovorila, da njen mož snema v Kanadi in ni mogel priti domov v času, ko so snemali razglednico.

"Zakona je že dolgo konec. Tori se je srečala z odvetnikom in kmalu bo uradno vložila vlogo za ločitev," je povedal vir za Enews.

"To je najboljše zanju, ker že dolgo ni vse dobro. Že leta se trudita, da bi zakon rešila, predvsem zaradi otrok, vendar jima resnično ne gre. Že mesece spita v različnih sobah in že nekaj časa nista omenila, da sta poročena. Tori se pripravlja na nov začetek, vendar poskuša biti pri tem strateško usmerjena."

To ni prvič, da se par spopada z zakonskimi prepiri. Leta 2013 je bil Dean vpleten v škandal varanja, ki je skoraj končal njun zakon, a je poiskal pomoč in se udeležil zdravljenja odvisnosti od spolnosti.

Nove govorice so se pojavila marca letos, ko so fotografi ujeli Tori brez poročnega prstana na roki.

Poleg burnega zakona je Tori vrstice tabloidov polnila tudi zaradi spora z materjo Candy, da je po smrti slavnega očeta, TV-producenta Aarona Spellinga, ostala brez svojega dela te velikanske pogače.

