Na vrhuncu slave je jokala zaradi svojega videza

Igralka Tori Spelling, ki jo je med zvezde izstrelila vloga Donne v priljubljeni seriji Beverly Hills, 90210, je priznala, da se je nekoč počutila vse prej kot lepo in privlačno. Razlog so bile njene velike oči, iz katerih so se neznanci na spletu na veliko norčevali.

V dolgem in ganljivem zapisu je 47-letna zvezdnica priznala, da s seboj ni bila vedno tako zadovoljna, kot je danes. Razlog so bile njene velike oči, zaradi katerih je bila nemudoma, ko je postala slavna, tarča posmeha.

"Včasih sem sovražila svoje oči. Ko sem začela pri 16 letih snemati 90210, sem imela malo samozavesti. Nato so me spletni okrutneži (ja, že takrat so obstajali!) začeli klicati žaba oziroma žuželka. Da sem bila pri tako mladih letih, ko se še oblikuješ kot oseba, postavljena pod drobnogled, je bilo težko. Leta in leta sem prosila vizažiste, naj mi oči nekako naredijo manjše. Na stolu v prikolicah za ličenje sem veliko prejokala zaradi svojega videza," je priznala Tori Spelling.

S soigralko Jenny Garth Foto: Getty Images

Zaradi oči ji je bilo celo tako neprijetno, da se je kameram in fotografskemu objektivu dolga leta nastavljala zgolj s strani, ne s celotnim obrazom, da zato v kadru nista bili obe očesi hkrati. In to tudi zdaj še vedno kdaj naredi.

"To je odločitev. Moja odločitev. Ko sem pri ranljivih 16 letih navdušeno pokazala ves svoj obraz, so me živo požrli. Na moje odločitve o videzu so tako vplivali anonimneži s spleta. Kajti besed ne moreš pozabiti. Že takrat so obstajali spletni zlobneži in dandanes je tega še toliko več," je še dodala.

V nadaljevanju je vsem svojim sledilcem na srce položila, naj naslednjič, ko bodo želeli koga kritizirati zgolj zaradi videza, dobro premislijo, kakšno dolgoročno škodo lahko s tem povzročijo človeku. "Ne poznate človeka. On ne pozna vas. A njihova duša si bo zapolnila vaš neprijazen komentar. Vtisnil se bo vanjo."

Še danes včasih čuti negotovost ob svojem videzu. Foto: Getty Images

Njen pokojni oče, sloviti producent Aaron Spelling, ji je sicer že od nekdaj govoril, da so oči ogledalo duše, saj kažejo vsa človekova čustva. Zato sam svojim igralcem skoraj v nobenem prizoru ni nadel sončnih očal.

In po njegovem zgledu je zapisano pospremila s fotografijo, kjer zre naravnost v objektiv. "Tako da, tukaj sem. Naravnost. Zdaj imam rada svoje oči. Delajo me edinstveno. In le redko nosim sončna očala."