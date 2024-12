Ameriška zvezdnica Sydney Sweeney ima dovolj nesramnih komentarjev, da njeno telo "ni privlačno" in je "zelo povprečno". Ponavljajoče se opazke je razkrila v objavi na družbenem omrežju Instagram in jim dodala posnetke intenzivnih treningov, s katerimi je pokazala, kako trdo gara za svojo postavo.

Žaljivi komentarji, ki kritizirajo videz hollywoodskih zvezdnic in zvezdnikov, niso redkost. Medtem ko se večina z njimi ne ukvarja in jih enostavno ignorira, se je 27-letna igralka Sydney Sweeney odločila za drugačno potezo. Na družbenem omrežju Instagram je objavila posnetek, v katerem je razkrila množico zlobnih komentarjev, ki jih dobiva v zadnjih dneh, in marsikomu zaprla usta.

Vitko postavo zamenjale mišice

Opazke o njenem videzu so se zvrstile predvsem po objavi fotografij, ki so razkrile, da je morala za vlogo v prihajajočem filmu o boksarki Christy Martin bistveno spremeniti svoj videz. Na njih je svetle lase in vitko postavo zamenjala za mišice in ohlapna oblačila, s čimer je presenetila številne oboževalce, ki jim novi videz zvezdnice ni všeč. K naraščanju zlobnih komentarjev so prispevale tudi nedavne fotografije paparacev, ki so zvezdnico ujeli v kopalkah pred njeno vilo na Floridi.

"Bodimo realni, njeno telo ni tako izjemno", "Res ni najbolj privlačna, ne vem, zakaj je tako priljubljena", "Je zelo povprečna", je le nekaj izmed komentarjev, ki jih je zvezdnica razkrila v zadnji objavi. Temu je dodala posnetke intenzivnih treningov, ki med drugim vključujejo premetavanje gume, boksanje in dvigovanje uteži, s katerimi je utišala zlobne opazke in dokazala, da mora za svojo postavo še kako garati.

Pod objavo so se oglasili številni oboževalci, pa tudi zvezdniki, ki so 27-letnico podprli in jo spodbujali, da je videti odlično.

Fotografije zvezdnice v kopalkah, pod katerimi so se vsuli zlobni komentarji. Foto: Profimedia

