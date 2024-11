Zvezdnica o dvoličnosti žensk v Hollywoodu: Vse je lažno

Sydney Sweeney, ena najbolj vročih hollywoodskih igralk ta hip, je v pogovoru za Vanity Fair spregovorila o svojem pogledu na odnose med ženskami v Hollywoodu, potem ko se je letos spomladi nad njo spravila producentska veteranka Carol Baum. Ta je izjavila, da Sweeney "ni lepa" in "ne zna igrati" ter njeno komedijo Samo ne ti označila za "negledljivo".

"Žalostno je, ko ženska daje v nič drugo žensko, sploh če je to uspešna ženska, ki poskuša diskreditirati mlajšo kolegico," je za Vanity Fair dejala 27-letna Sweeney, "celotna filmska industrija govori, da se ženske med seboj podpirajo, a se v resnici to ne dogaja. Vse to je lažno in le prikriva vso sranje, ki ga druga o drugi govorijo za hrbtom."

Sydney Sweeney v seriji Evforija Foto: Guliverimage

Poudarila je, da gre po njenem mnenju za problem celotne družbe: "Skozi generacije nas vzgajajo v prepričanju, da se lahko na vrh prebije le ena ženska. Da lahko le ena ženska osvoji moškega. Da lahko le ena ženska naredi karkoli. Zato se vsem zdi, da se morajo med seboj boriti in druga drugo rušiti, namesto da bi se podpirale. Tega še vedno ne razumem. Jaz se le trudim po svojih najboljših močeh, zakaj me napadajo?"

