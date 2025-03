Izbrisala je skupne fotografije: je igralka sveže samska?

Vse glasnejše so govorice, da se je igralka Sydney Sweeney razšla z dolgoletnim partnerjem.

Sydney Sweeney, ena najbolj vročih hollywoodskih igralk ta hip, je z novo objavo na Instagramu še podžgala ugibanja, da je njene zveze s producentom Jonathanom Davinom konec. Objavila je niz fotografij s safarija v Afriki, kamor je odšla s prijateljicami, ne pa z Davinom.

Govorice, da je njune dolgoletne zveze konec, so se pojavile pred kratkim, potem ko so z njenega profila na Instagramu izginile njune skupne fotografije. Po poročanju ameriških tabloidov naj bi 27-letna igralka v zadnjem času prebivala v hotelu, nekateri pa so opazili tudi, da ne nosi več zaročnega prstana.

Januarja letos so ju še opazili skupaj v New Yorku. Foto: Profimedia

Sydney Sweeney in 14 let starejši Davino sta se začela videvati leta 2018, štiri leta pozneje pa sta se zaročila. Poroko sta načrtovala maja letos, a sta jo v začetku letošnjega leta preložila na nedoločen poznejši datum. Kot razlog sta takrat navedla svoja prenatrpana urnika.