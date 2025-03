Hollywoodska zvezdnica je odpovedala poroko

Potem ko so začele krožiti govorice, da v zvezi igralke Sydney Sweeney in producenta Jonathana Davina škriplje, zdaj ameriški tabloid US Weekly to potrjuje z novico, da je 27-letna zvezdnica dokončno odpovedala načrtovano poroko.

Sydney Sweeney in 14 let starejši Davino sta se zaročila leta 2022, maja letos sta se nameravala poročiti, a sta že v začetku letošnjega leta ta datum preložila, ker da imata preveč profesionalnih obveznosti.

Na oskarjevski zabavi v začetku marca ni nosila zaročnega prstana. Foto: Guliverimage

Zdaj naj bi bila poroka dokončno odpovedana. "Imata hude težave, a se še nista dokončno razšla," je za US Weekly povedal neimenovani vir, "odnosi med njima so trenutno slabi, a se še nista predala. Vsi načrti za poroko pa so zaustavljeni."

Po besedah istega vira naj bi trenja v njuni zvezi nastala, ker je ona v zadnjem času zelo zaposlena s snemalnimi projekti in se osredotoča na svojo kariero, medtem ko bi on rad z njo preživljal več časa, ob tem pa naj bi bil precej ljubosumen na njene soigralce.