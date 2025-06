Tožbo, ki je zasebna, je vložila Nika Kovač, zanjo pa se je odločila, ker je bila v času teh napadov mlado dekle, v svojih dvajsetih, so pojasnili na Inštitutu 8. marec. Žaljivi zapisi, kot je bil Vasletov, so nanjo zelo slabo vplivali, posledice spletnih zapisov pa je občutila tudi na ulici, v fizičnih in verbalnih napadih, ki so sledili, so še zapisali.

Pred današnjim sojenjem je Kovač povedala, da "ti tviti niso bili samo žaljivi. Bili so poskus razčlovečenja. Poskus, da me utišajo, zlomijo, izbrišejo. A danes sem tukaj. Preživela sem. Ni jim uspelo. Na sodišče grem, ker verjamem, da je treba nasilju postaviti mejo. Zastrahovalcem je treba jasno povedati: 'Dovolj je.'"

Inštitut 8. marec: Sodba še ni pravnomočna, a ima močen pomen

Čeprav sodba še ni pravnomočna, ima močan pomen, so prepričani na Inštitutu 8. marec. "Sporoča, da kot družba ne moremo in ne smemo sprejemati razžalitve kot cene javne besede. Sovražni zapisi, ki krožijo po omrežjih, niso brez posledic. Predstavljajo sredstvo ustrahovanja in utišanja."

Kovač verjame, da si nihče ne zasluži takšnega odnosa zato, ker izraža svoje stališče, in da je naloga vseh nas, da temu nasilju postavimo mejo. "Še vedno znam imeti rada in še vedno verjamem v družbo, kjer smo do ljudi dostojni. Zato grem na sodišče, da nikomur drugemu ne bo več treba."