Rachael Lillis je bila predvsem v državah, kjer se je predvajala animirana saga Pokemon v angleškem jeziku, znana kot glas likov Misty, enega od osrednjih likov v seriji in spremljevalke Asha, glavnega junaka večine risank Pokemon, in Jessie, članice skupine antagonistov, znane kot Ekipa raketa. Lillisova je glas posodila tudi nekaterim bitjem Pokemon, kot so Jigglypuff, Vulpix in Goldeen.

Prizor iz ene od epizod animirane risanke Pokemon. V ospredju je Pikachu, najbolj prepoznavni lik franšize Pokemon, za njim stoji Ash Ketchum, glavni junak animeja Pokemon, desno pa je njegova prijateljica Misty, ki ji je glas posojala Rachel Lillis. Foto: Guliverimage

Maja letos je bila na spletni strani za množično financiranje GoFundMe ustvarjena kampanja zbiranja denarne pomoči za Lillisovo. Njena sestra, pobudnica kampanje, je razkrila, da so ji pred časom odkrili raka dojke, ki pa se ji je do letos pomladi razširil na hrbtenico, zaradi česar tako rekoč ni več mogla hoditi. Zbrana denarna sredstva so bila namenjena plačilu negovalke, ki bi jo obiskovala na domu, saj naj bi ji bilo bivanje v domu za ostarele in bolne, kjer je bila do takrat, zaradi hrupa nevzdržno.

"Danes je zelo žalosten dan"

Novica o smrti Lillisove je sodeč po objavah na družbenih omrežjih in največjem spletnem forumu Reddit izredno užalostila mnoge oboževalce franšize Pokemon, predvsem tiste, ki so odraščali ob dogodivščinah likov, ki jim je posodila glas.

Rachael Lillis v mlajših letih. Foto: Rachael Lillis / Instagram

"Verjetno je bila eden od najbolj prepoznavnih glasov v animejih. To je počela od svojega sedmega leta. Danes je izredno žalosten dan," je zapisal eden od uporabnikov Reddita. "Bila je del otroštva marsikaterega milenijca. Počivaj v miru, Rachel, legenda si," je zapisal drugi.

Da je odziv javnosti, predvsem v spletnih skupnostih, kjer se zbirajo ljubitelji videoiger in animejev ter drugih risank, ob smrti glasovne igralke, katere ime sicer ni globalno prepoznavno, tako velik, ni presenečenje.



Franšiza Pokemon je ob prelomu tisočletja povzročila pravi popkulturni fenomen. Foto: Guliverimage



Glede na prihodke od prodaje je Pokemon namreč najuspešnejša (multi)medijska franšiza v zgodovini. Okrog sto milijard ameriških dolarjev oziroma slabih 92 milijard evrov prihodkov je ustvarila samo s prodajo licenciranega blaga, mobilnih iger in predvajanja filmov Pokemon v kinodvoranah (vir), še približno 30 milijard dolarjev oziroma 27,5 milijarde evrov prihodkov pa so ustvarile videoigre iz serije Pokemon (vir), s katerimi se je franšiza leta 1996 tudi začela.



Za primerjavo: franšiza Pokemon je do zdaj ustvarila več prihodkov kot Vojna zvezd (43 milijard evrov), Harry Potter (32 milijard evrov) in na stripih zasnovan filmski univerzum Marvel (30 milijard evrov) skupaj.

Na novico o smrti Lillisove se je na družbenem omrežju X odzval tudi uradni profil franšize Pokemon, izrazili so globoko žalost:

We are deeply saddened to hear about the passing of Rachael Lillis. Her performance in the Pokémon animated series will be cherished by the many fans who grew up with the characters she brought to life with her special talent.



She will be remembered for generations to come, and… — Pokémon (@Pokemon) August 12, 2024

Na platformi X se je odzvala tudi glasovna igralka Veronica Taylor, ki je posojala glas glavnemu liku risanke Pokemon, dečku Ashu Ketchumu. "Naša sobotna jutra ter ure pred in po pouku je zapolnila s svojim čudovitim glasom, izjemnim smislom za humor in zelo dobrimi igralskimi sposobnostmi," je zapisala.