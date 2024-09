Po ogledu prijavljenih filmov ga je izbrala strokovna komisija, ki so jo sestavljali direktor fotografije Simon Tanšek, producenti Maja Zupanc, Andrej Štritof in Vlado Bulajić, scenaristka in režiserka Maja Prettner, scenografinja Katja Šoltes, montažerka Daša Bezjak in igralec Klemen Novak, so sporočili z zveze.

Po njihovi oceni Odrešitev za začetnike obravnava aktualno temo hedonistične elite sodobnega sveta, ki živi svoje varno in nedotakljivo življenje pod steklenim zvonom.

Poglejte napovednik:

Otvoritveni film v Sarajevu

"V filmu se uspešno prepleta kompleksna dinamika odnosov med notranjim in zunanjim svetom, duhovnim in fizičnim. Z inovativno kombinacijo izraznih sredstev, na visoki produkcijski ravni ter s pravo mero komičnosti in tragičnosti je ustvarjalcem uspelo prebiti navidezno steklo, ki nas je doslej varovalo pred vdorom surove resničnosti," so zapisali v utemeljitvi.

Film je svetovno premiero doživel junija na ameriškem festivalu Tribecca v New Yorku, evropsko premiero pa na avgustovskem festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa.

V Sarajevu je prejel nagrado CICAE – nagrado združenja tri tisoč art kinematografov z vsega sveta, zatem pa je režiserka prejela še častno nagrado Živka Nikolića na filmskem festivalu Herceg Novi, ki jo podeljujejo ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki s svojim delom izrazito prispevajo k filmski umetnosti.

Marko Mandić, Jure Henigman in Matija Vastl

Film, ki je nastal v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Norveške in Srbije, nadaljuje pot po Skandinaviji, Nizozemskem, Kanadi in drugod. Na ogled je tudi že v slovenskih kinematografih. Režiserka je v njem postavila v središče slovensko "nouveau riche" družino, ki živi v stekleni hiši in izžareva odmaknjeno superiornost. Vanjo vstopi mlad neznanec, ki poruši občutljivo ravnovesje družinske dinamike in razkrije svet kaosa in disfunkcionalnosti, ki se skrivata pod površjem.

V filmu so zaigrali Mila Bezjak, Aliocha Schneider, Marko Mandić, Katarina Stegnar, Judita Franković Brdar, Jure Henigman, Kristoffer Joner, Ana Đurić in Matija Vastl.

Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film, prej imenovan oskar za najboljši tujejezični film, Ameriška filmska akademija podeljuje filmom, ki niso nastali v ZDA in katerih jezik ni angleščina.

