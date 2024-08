Črna gora se po dveh letih premora vrača na evrovizijske odre, je sporočila črnogorska nacionalna radiotelevizija RTCG. Kot so navedli, se na Evrovizijo vračajo "zaradi razvoja in izboljšanja glasbene ustvarjalnosti v državi". Hkrati so že razpisali izbor za predstavnika, ki se bo po novem imenoval Montesong. Medtem se je na Evrovizijo prijavilo tudi Kosovo, a je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) njihovo prošnjo zavrnila.

Vrnitev Črne gore na Evrovizijo je v imenu RTCG napovedala njihova predstavnica iz leta 2022 Vladana Vučinić. S pesmijo Breathe je državo zastopala v Torinu, a se ji v finale ni uspelo uvrstiti.

Izvajalec pesmi mora biti državljan Črne gore

"Navdušeni smo, da se Črna gora leta 2025 vrača na Pesem Evrovizije. Po nekaj letih odsotnosti je to čudovita priložnost, da na evropskem odru predstavimo bogato kulturno raznolikost naše države. Verjamemo, da se bo s tem začelo novo in uspešno obdobje za Črno goro na Pesmi Evrovizije," je izpostavila Vučinićeva in napovedala, da so izbor za predstavnika že razpisali.

Njihov predstavnik za prihodnjo Evrovizijo bo izbran na nacionalnem tekmovanju Montesong. Glasovanje bo potekalo po evrovizijskem sistemu – 50 odstotkov glasov bo podelila strokovna žirija, "sestavljena iz eminentnih glasbenih in medijskih ustvarjalcev", ostalih 50 odstotkov pa občinstvo.

Predstavili so tudi pravila za prijavo na nacionalni izbor. Medtem ko ni nujno, da je avtor pesmi črnogorski državljan, pa izvajalec mora biti. Hkrati mora biti besedilo v 51 odstotkih napisano v črnogorščini. Rok za prijave je 1. oktober 2024.

Črna gora se je na Evroviziji prvič predstavila v Helsinkih leta 2007, leto po osamosvojitvi. Tekmovanja so se udeležili dvanajstkrat, kar trikrat pa si privoščili premor (med letoma 2010 in 2011, 2020 in 2021 ter 2023 in 2024). V finalni del so se uvrstili le dvakrat, njihova najboljša uvrstitev pa je 13. mesto iz leta 2015, ko je državo zastopal Nenad Knežević, bolj znan kot Knez, s pesmijo Adio.

Kosovu udeležbe ne odobrijo



Medtem je Kosovo znova zaprosilo za sodelovanje na prihodnji Evroviziji, a je EBU njihovo prošnjo zavrnila. Kot so poročali lokalni mediji, EBU zahteva, da se kosovski nacionalni izbor RTK prijavi za polnopravno članstvo v organizaciji, preden se prijavi za tekmovanje na Evroviziji. "Članstvo v EBU je pogoj za sodelovanje na Pesmi Evrovizije," je odločitev pojasnil izvršni nadzornik tekmovanja Martin Österdahl.

