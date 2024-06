V izjavi so pri Avotros zapisali, da je bilo tekmovanje za pesem Evrovizije ustvarjeno za povezovanje držav in ljudi skozi glasbo ter za spodbujanje bratstva, kar bi po njihovi oceni moralo biti izhodišče za organizatorje in vse sodelujoče države. Kot so zapisali, bodo zato razmišljali o udeležbi na tekmovanju, dokler ne bodo prepričani, da bodo "izvedene strukturne prilagoditve do umetnikov, da se njihova glasbena sporočila vrnejo v središče".

Diskvalifikacija Kleina "nepotrebna in nesorazmerna"

Izdajatelj televizijskega programa še vedno verjame, da je bila diskvalifikacija Kleina "nepotrebna in nesorazmerna", potem ko je švedska policijska uprava preiskala incident. Njihovemu predstavniku je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) preprečila sodelovanje zaradi incidenta, v katerem naj bi verbalno grozil članici produkcijske ekipe.

Lokalna policija je pred tem sporočila, da se bo obrnila na lokalnega tožilca, da bi zadevo predali sodišču. Organizatorji Evrovizije sicer pregledujejo letošnje tekmovanje, ki je bilo deležno več polemik. Imenovali so neodvisnega strokovnjaka, da bi preučil dogodke v Malmöju, kjer je zmagala Švica z nebinarnim glasbenikom Nemom.

Pri Avrotrosu so napovedali, da bodo sodelovali pri pregledu EBU, vendar menijo, da je "za obravnavo strukturnih težav potrebna širša, bolj poglobljena in resnično neodvisna preiskava". Kot so pojasnili, pri tem nimajo v mislih le dogodkov v Malmöju in EBU, ampak tudi širšo vlogo vodstva, pravila in postopke v primeru pritožb. Kot so še dodali, obstaja "povečan pritisk na umetnike in delegacije pred in med tekmovanjem", kar "bi moralo biti predmet preiskave priznane in neodvisne raziskovalne agencije".

Irska predstavnica izrazila propalestinska stališča

Izraelska nacionalna radiotelevizija Kan je denimo trdila, da se je njena delegacija soočila z velikim pritiskom in izkazovanjem sovraštva brez primere s strani drugih držav in njihovih udeležencev na tekmovanju, kjer je sodelovala Eden Golan sredi aktualne vojne v Gazi.

Med izvajalci, ki so kritizirali izraelsko delegacijo, pa je bil oziroma bila nebinarna predstavnica Irske Bambie Thug, ki je odkrito izrazil_a svoja propalestinska stališča. Trdil_a je, da izraelska televizija krši pravilo glede spodbujanja nasilja. Kritiziral_a je tudi obravnavo njegovih pritožb pri EBU.

Organizatorji Evrovizije so v tem tednu napovedali, da bo opravljen pregled tekmovanja, ker si EBU "prizadeva nenehno izboljševati svoje storitve in dogodke".

