Švicarski predstavnik Nemo, ki je zmagal na letošnji Evroviziji, je v enem izmed intervjujev priznal, da ga je njegovo dekle ves čas podpiralo in mu stalo ob strani.

Štiriindvajsetletni Švicar Nemo Mettler pa ni prepoznaven samo zaradi zanimivega nastopa in izbora obleke ter pesmi, s katero se je predstavil in slavil na tekmovanju, ampak tudi zato, ker je še lani pred Evrovizijo na svojem Instagramu v zapisu razkril, da je nebinarna oseba: "Ne identificiram se kot moški ali ženska. Jaz sem samo Nemo."

Nemo je na Evroviziji slavil s pesmijo The Code (Koda). Foto: Guliverimage

Z dekletom je v zvezi že pet let

A vse to gledalcev in oboževalcev Švicarja seveda ne bi pretirano zanimalo, če ne bi po koncu Evrovizije postalo znano tudi, da je Nemo že pet let v zvezi z dekletom, o kateri v javnosti ni znanih veliko podrobnosti. Prva oseba, ki ji je Nemo zaupal svojo nebinarnost, je bila prav njegova partnerka, o kateri je povedal naslednje: "Vedel sem, da ji lahko popolnoma zaupam. Bila je že občutljiva glede te teme in vedel sem, da me ljubi. Ni bilo potrebnega veliko truda, da bi se ji odprl," je povedal Nemo.

Nemo se je leta 2022 že razglasil za panseksualca, torej kot človeka, ki se zaljublja v ljudi in ne v njihov spol, in da ga privlačijo ženske, moški in nebinarni ljudje, je poročal portal Srbija danas. Kot še poroča omenjeni portal, pa se po njegovem priznanju oziroma razkritju o nebinarnosti v odnosu med njim in njegovim dekletom ni nič spremenilo.

"Najin odnos sploh ne temelji na kakršnihkoli vzornikih. Sva samo dve osebi in drug do drugega nimava nobenih pričakovanj, povezanih s spolom, in jih nikoli nisva imela," je še povedal Nemo.

Nemo se trenutno ukvarja s pisanjem in ustvarjanjem nove glasbe, za katero upa, da jo bo lahko čim prej izdal, poleg tega pa se pripravlja na nastope, saj želi imeti poleti evropsko turnejo, piše portal Eurovision World.

