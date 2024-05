Pesmi z Evrovizije, ki so postale velike uspešnice, čeprav niso zmagale

V nedeljo ponoči smo dobili novega zmagovalca 68. tekmovanja za pesem Evrovizije, to je postal_a Švicar_ka Nemo. Zbrali pa smo najbolj znane pesmi v zgodovini tekmovanja za pesem Evrovizije, ki so kljub temu, da niso zmagale, postale velike uspešnice.

Nekatere pesmi, ki so v zgodovini sodelovale na tekmovanju Evrovizije, so, čeprav na koncu niso slavile zmage, zaradi izvedbe, besedila, ritma, nenazadnje tudi uspeha na družbenih omrežjih pustile dober vtis med gledalci, mnoge med njimi pa so vrhunec svoje priljubljenosti doživele šele dolgo časa po koncu tekmovanja.

Naslednje pesmi so dokaz, da na Evroviziji ni treba zmagati, da določena pesem postane ikonična vsaj za določeno obdobje.

ABBA, Švedska: Ring Ring (1973)

Eden izmed takih primerov je pesem skupine ABBA, ki se je leta 1973 na tekmovanje prijavila z Ring Ring. Čeprav niso zmagali, so več kot 50 let pozneje še vedno ena najpomembnejših skupin vseh časov. To lahko pripišemo tudi njihovim številnim uspešnicam, ki so jih nanizali v naslednjih letih, ter dejstvu, da so že naslednje leto, leta 1974, na tekmovanju zmagali s pesmijo Waterloo. Čeprav pesem Ring Ring ne spada v razred pesmi, kot sta Dancing Queen ali Mamma Mia!, kljub temu še vedno velja za eno najbolj spevnih in znanih pesmi Evrovizije.

Domenico Modugno, Italija: Nel Blu Dipinto di Blu (Volare) (1958)

Kljub temu da pesem, ki jo je na tekmovanju zapel Domenic Modugno, ni zmagala, je bila leta 1958 Billboardova številka ena in se v zgodovino zapisala kot prva pesem, ki je osvojila pesem leta na prvi podelitvi nagrad Grammy. Pesem sta priredila tudi Dean Martin in David Bowie.

Modungo je Italijo večkrat zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije, eno od njegovih pesmi je priredil celo Elvis Presley. Bil je uspešen glasbenik in igralec, pred smrtjo leta 1994 pa je zaigral v impresivnih 44 filmih.

Michael Ball, Združeno Kraljestvo: One Step Out of Time (1992)

Drugouvrščena balada iz leta 1992, ki jo je navdihnila balada iz osemdesetih o pevki, ki hrepeni po nekdanjem ljubimcu. Čeprav je bila skladba pred tekmovanjem favorit, je v finalu izgubila proti Why Me? za 16 točk, a se kasneje vseeno proslavila kot ena najslavnejših evrovizijskih pesmi, predvsem po zaslugi močnega vokala in synth-pop zvoka.

Gina G, Združeno Kraljestvo: Just a Little Bit (1996)

Uspešnica iz devetdesetih, ki je bila priljubljena predvsem v diskotekah in je še vedno pogosto uvrščena na številne sezname poročnih pesmi v Združenem kraljestvu.

Pesem je tudi četrta najvišje uvrščena evrovizijska pesem, ki se je pojavila na lestvici v ZDA. Redko se zgodi, da pesmi s tekmovanja pristanejo na lestvici v Ameriki – zadnja, ki ji je to uspelo, je bila Arcade nizozemskega pevca Duncana Laurencea, s katero je na Evroviziji zmagal leta 2019.

Verka Serduchka, Ukrajina: Dancing Lasha Tumbai (2007)

Ena najbolj ekscentričnih pesmi, ki je kadarkoli nastopila na evrovizijskem tekmovanju, Dancing Lasha Tumbai, je ena najbolj znanih pesmi Evrovizije, predvsem zaradi kultnega odrskega nastopa pa se je v spomin vtisnila številnim gledalcem. Na tekmovanju leta 2007 je zasedla drugo mesto, zmagala pa je srbska pevka Marija Šerifović s pesmijo Molitva.

KEiiNO, Norveška: Spirit in the Sky (2019)

Pesem z disko zvokom iz osemdesetih s pridihom folka je leta 2019 dosegla prvo mesto v televizijskem glasovanju. Na koncu je končala na skupnem šestem mestu, a je po tekmovanju dosegla 2. mesto na Spotifyjevi globalni lestvici najbolj viralnih pesmi.

Sam Ryder, Združeno Kraljestvo: Space Man (2022)

Pesem, ki sta jo navdihnila tudi Rocket Man Eltona Johna in Space Oddity Davida Bowieja, je bila tudi zaradi izjemnega vokala pevca Sama Ryderja zelo priljubljena, a je za las izgubila proti ukrajinski skupini Kalush Orchestra s pesmijo Stefania!

Britanski pevec Ryder, ki se je že pred nastopom na Evroviziji znašel na radarju glasbene industrije zavoljo posnetkov številnih priredb znanih pesmi in svojega vrhunskega vokala (vokalnega razpona), je v začetku tega leta napovedal, da je začel pripravljati svoj drugi studijski album.

Käärijä, Finska: Cha Cha Cha (2023)

Čeprav je Finec Käärijä leta 2023 veljal za velikega ljubljenca občinstva, podobno kot letos Hrvat Baby Lasagna, kar so kasneje potrdili tudi glasovi gledalcev (televoting), kjer je dobil največje število točk, se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom. 30-letni Finec s pravim imenom Jere Mikael Pöyhönen danes nadaljuje uspešno kariero, kot vmesni gost pa je nastopil tudi na letošnji Evroviziji.

Käärijä navkljub drugemu mestu na Evroviziji 2023 žanje uspehe na svoji glasbeni poti. Foto: Guliverimage

Rosa Linn, Armenija: Snap (2022)

Čeprav pesem izvajalke Rosa Linn, ki je na Evroviziji leta 2022 predstavljala Armenijo, na tekmovanju ni naredila večjega preboja, v finalu je z 61 točkami končala na 20. mestu, je veliko večji uspeh požela po Evroviziji. Po njej je pesem postala viralna in eksplodirala tudi zaradi njene priljubljenosti, ki jo je pridobila predvsem na platformi TikTok.

