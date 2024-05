Več slovenskih uporabnikov družbenih omrežij je pretekli konec tedna z zgražanjem komentiralo fotografijo, ki je naj bi nastala med potekom letošnje Evrovizije, prikazovala pa naj bi pet oseb, domnevno štirih moških in ene ženske, z neurejenimi lasmi v razcapanih in umazanih ženskih oblačilih. V resnici gre za prizor, ki ga je izdelala generativna umetna inteligenca. To je kar hitro razvidno, če fotografijo pogledamo pobliže. Kdo je posnetek spravil na splet, je težko določiti, se je pa pojavil tudi na zamaskiranih ruskih propagandnih omrežjih, o katerih smo na Siol.net že poročali.

Zgornji posnetek so predvsem na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, pretekli konec tedna zvečine delili profili z desnega oziroma skrajno desnega političnega pola, kot sta pretežno proti migracijam nastrojeni RadioGenoa z več kot 700 tisoč sledilci in ameriški konservativni politični komentator Joey Mannarino, ki ima skoraj pol milijona sledilcev.

Velik doseg in več kot 160 komentarjev je imela tudi objava nekdanjega slovenskega poslanca in podjetnika Marka Bandellija, ki je ob fotografiji zapisal, da je "kar toleranten in odprtega razmišljanja", a sledilce prosil, ali mu lahko razložijo, kaj posnetek pravzaprav prikazuje:

Jaz sem kar toleranten in odprtega razmišljanja...sam..

Posnetek se je pojavil tudi v družbi drugih fotografij z Evrovizije, spodnjo objavo je na primer poobjavil tudi prvak stranke SDS Janez Janša:

Objava ene od slovenskih uporabnic družbenega omrežja X. Foto: posnetek zaslona

Velika večina komentarjev in nadaljnjih razpečevalcev fotografije, tako slovenskih kot tujih, se ob prizoru zgraža in izraža nestrinjanje z videzom oseb na posnetku.

Le redki so medtem opazili in opozorili, za kaj gre v resnici: to ni fotografija, temveč grafika, ki je bila ustvarjena z umetnointeligenčnim generatorjem slik.

Kako vemo, da gre za izdelek umetne inteligence?

Da ne gledamo resničnih ljudi, temveč prizor, ki si ga je zamislila umetna inteligenca oziroma eno od umetnointeligenčnih orodij za izdelavo fotografij z besedilnim opisom, kot so Microsoft Copilot, MidJourney in drugi, razkriva več elementov posnetka, ki jih lahko hitro opazimo, če fotografijo pogledamo ob blizu.

Eden glavnih kazalnikov so roke oziroma dlani – umetna inteligenca ima pogosto še vedno velike težave z generiranjem dlani in še posebej prstov, kadar je na posnetku več oseb hkrati:

Izmaličene roke, preveč ali premalo prstov, predolgi ali prekratki prsti. Umetna inteligenca ima velike težave z zamišljanjem človeških rok. Foto: posnetek zaslona

Drugi pogosti dejavnik, ki izdaja umetnointeligenčno poreklo posnetka, so napisi. V konkretnem primeru je programu nekako še uspelo sestaviti napis EUROVISION, zaplete pa se že pri dodatku SONG CONTEST, saj, kot je razvidno s posnetka, zaporedje črk ni pravilno (črka E v besedi "contest" ne sledi črki C, na primer).

Če je umetna inteligenca pri glavnem napisu vsaj pravilno oblikovala črke, pa se ji povsem zalomi pri imenih sponzorjev in drugih napisih, ki so ali povsem nesmiselni ali pa celo popolnoma nerazločljivi:

Napisi so zapisani z abecedo, ki si jo je izmislila kar umetna inteligenca. Foto: posnetek zaslona

Tudi podroben pregled obrazov razkrije, da so osebe na posnetku v resnici videti kot liki iz videoiger iz leta 2004 in ne kot pravi ljudje:

Obrazi so veliko preveč zamegljeni oziroma premalo podrobni, da bi bili od blizu videti prepričljivo. Foto: posnetek zaslona

Umetnointeligenčne fotografije pogosto izdajo še drugi dejavniki, kot so oblačila, ki se zlivajo s kožo, imajo nesimetrično našite gumbe ali en rokav daljši od drugega, in elementi okolice oziroma ozadje glavnega motiva, kot so stopnice, ki ne vodijo nikamor, ali stropne luči, ki na videz niso pritrjene na nič oziroma visijo na nevidnih žicah.

Fotografijo uporabljajo tudi za (prorusko) propagando, katere namen je blatenje Evropske unije

Kdo je umetnointeligenčni posnetek prvi spravil v obtok na družbenih omrežjih, je težko določiti, kot razkrivajo spletna orodja za prepoznavo fotografij oziroma iskanje s slikovnim materialom, pa se v veliki večini pojavlja:

- na družbenem omrežju X,

- na spletnih forumih, kjer potekajo razprave o vojni v Ukrajini in kjer sodelujoči zagovarjajo predvsem ruska oziroma protizahodna stališča,

- na ruskem družbenem omrežju VKontakte in ruskih spletnih straneh za deljenje fotografij, kot je imgsrc.ru,

- na omrežju lažnih spletnih medijev Pravda, ki so namenjeni širjenju ruske propagande v več evropskih državah in v lokalnih jezikih.

Vsebine na spletnih straneh omrežja PRAVDA vključujejo strojne prevode sporočil za medije ruskih državnih institucij in prevedene zapise z družbenih omrežij, predvsem s proruskih kanalov v komunikacijski aplikaciji Telegram. Foto: posnetek zaslona

