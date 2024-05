Škandal za konec: Švicar po zmagi razbil pokal in si zlomil palec

Zmagovalec 68. tekmovanja za pesem Evrovizije Švicar Nemo, ki se je predstavljal s pesmijo The Code, je kmalu po razglasitvi in prejemu steklenega pokala svojo nagrado ponesreči uničil. Kot je povedal za medije, je med klečanjem na odru stekleni kip zadel ob tla, pri čemer se je ta zlomil.

Zlomil si je tudi palec na roki

Pevec je pozneje na družbenem omrežju delil posnetek, na katerem se je zahvalil vsem, pokazal pa je tudi zlomljen pokal. V ozadju posnetka je slišati komentiranje gledalcev: "Popolnoma jo je razbil. Sploh mu ni bilo mar."

"Zlomil sem kodo," je zapisal ob posnetku objavljenem na Instagramu in tudi pokazal polomljen stekleni pokal. "Najlepša hvala iz dna srca," je zapisal in se zahvalil vsem, ki so glasovali zanj. "Ne boste verjeli, kaj se je pravkar zgodilo! Zlomil sem svoj pokal, nato pa še palec. Tako sem na Evroviziji v resnici zmagal dvakrat," se je pošalil v posnetku, kjer je pokazal svoja dva pokala, zlomljenega in novega, ki ga je dobil, ko je uničil prvotnega.