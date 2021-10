Po razhodu z Danijelo ima Petar Grašo novo dekle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški mediji poročajo, da je Grašo v zvezi s hčerko znanega glasbenika in producenta.

Potem ko je letos spomladi v javnost prišla informacija, da sta se po več kot 20 letih zveze razšla hrvaška popzvezdnika Petar Grašo in Danijela Martinović, zdaj hrvaški mediji poročajo, da je Grašo znova zaljubljen.

Njegovo novo dekle je po poročanju Jutarnjega lista pevka in pianistka Hana Huljić, hči Tončija Huljića, splitskega glasbenika in producenta, nekdanjega člana skupine Magazin in ustvarjalca vrste glasbenih uspešnic.

Grašo in 14 let mlajša Hana se poznata že dolga leta, še poročajo hrvaški mediji, leta 2016 sta tudi glasbeno sodelovala in posnela pesem Srce za vodiča.

