48-letnik je novico potrdil v oddaji In Magazin.

Stiže prinova: Petar Grašo i Hana Huljić ponovno će postati roditelji - https://t.co/VR17oyQHI1 — Zagrebinfo (@zagreb_info) April 29, 2024

Par ima skupaj že deklico Albo, ki sta se je razveselila julija 2022. Poročila sta se nekaj mesecev prej v Splitu, poroke pa se je udeležil tudi znani slovenski kuhar in Grašov dober prijatelj Tomaž Kavčič. Bil je eden od njegovih treh prič. Hrvaški mediji so njuno poroko opisali kot poroko leta in par označili za hrvaška "Harryja in Meghan".

Spregovorila o materinstvu

Hana Huljić je za In Magazin pred kratkim spregovorila o materinstvu in njuni hčerki Albi. "Zelo uživam v vsakem trenutku z njo. Vem, da bo hitro zrasla, in mogoče zdaj komaj čakam, da zraste, a ko bo velika, mi bo žal. Je lepa in vesela deklica, ki je v naše življenje prinesla nekaj posebnega," je povedala 33-letna pevka. Priznala je, da jima pri vzgoji in varstvu zelo pomagata njuni mami.

"To, da otrok odrašča v ljubezni, danes žal ni tako pogosto. Žal mi je za otroke, ki tega nimajo. To je zame zelo težka tema, zato sem vesela, da ona (Alba, op. p.) to ima. To ljubezen in smeh," je še dodala.

Petar Grašo je bil pred Huljićevo v dolgoletnem razmerju s hrvaško pevko Danijelo Martinović. Nepričakovano sta se razšla leta 2021 po 24 letih zveze.

Preberite tudi: