Petar Grašo spregovoril, kako se počuti ob Severinini sagi

Hrvaška glasbenika Petra Graša in Severino veže dvajsetletno in več kot le formalno prijateljstvo.

Hrvaška glasbenika Petra Graša in Severino veže dvajsetletno in več kot le formalno prijateljstvo. Foto: Mediaspeed

Vrhovno sodišče je pretekli teden razveljavilo odločitev sodišča v Splitu, kar pomeni, da si Severina Vučković in Milan Popović ne bosta več delila skrbništva nad sinom, temveč se skrbništvo s sklepom vrhovnega sodišča vrača očetu, je pevka sporočila na Instagramu.

Grašo citiral stari dalmatinski pregovor: Dajte otroka materi

"Izjemno mi je žal. Sočustvujem z njo. Mislim, da tista močna javnost, ki je vstala in ima pravzaprav zdravo pamet in srce, govori vse, kar ljudem narekuje zdrava pamet. Upamo tudi na pravico in kot pravi že stari dalmatinski pregovor: Dajte otroka materi," je za Telegraf.rs položaj, v katerem se je znašla hrvaška pevka, slikovito orisal hrvaški glasbenik Petar Grašo.

Kot je dodal, je bil v stiku s Severininim menedžerjem, tudi Severina je bila pred dnevi na Jahorini. "Nisva se slišala že štiri mesece, zdaj pa sva se slišala trikrat v treh dneh. Veže naju nekaj več kot le formalno prijateljstvo. Poznava se že 20 let in sva si blizu," je dodal pevec.

Pretekli teden se je oglasila tudi Severina: sina bo videvala le dvakrat na teden po štiri ure ter vsak drugi konec tedna

"Otroka, ki sem ga rodila, vzgajala in izobraževala, ki je živel z mano od rojstva, bom spet videvala ob torkih in četrtkih od 16. do 20. ure ter vsak drugi konec tedna, ob sobotah in nedeljah," je pretekli teden po odločitvi, da je vrhovno sodišče razveljavilo odločitev sodišča v Splitu, na svojem profilu na Instagramu objavila Severina.

Kot je dodala, je prestala vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, tako "da bo prestala še proces vrhovnega sodišča". "Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Enkrat vam je uspelo, zdaj vam ne bo," je sklenila zapis.

Oglejte si še: