Severinina saga o skrbništvu se nadaljuje: oglasil se je predsednik vrhovnega sodišča

Hrvaška pevka Severina je izgubila skrbništvo nad 11-letnim sinom Aleksandrom. Na vrhovno sodišče je naslovila odprto pismo s številnimi očitki o nepravilnostih, njen primer pa je za Index.hr komentiral tudi predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić. "Severina ni majhna in šibka ženska, verjetno je najmočnejša ženska na Hrvaškem, tako zato, ker je zelo priljubljena, kot zato, ker je bogata. Tukaj bi bil zelo previden," je povedal predsednik vrhovnega sodišča.

Hrvaška pevka Severina Vučković prestaja težke trenutke. Vrhovno sodišče je namreč razveljavilo odločitev sodišča v Splitu, kar pomeni, da si z Milanom Popovićem ne bosta več delila skrbništva nad sinom, temveč se skrbništvo s sklepom vrhovnega sodišča vrača očetu. Novico je pevka sporočila na družbenem omrežju Instagram in v čustvenem zapisu pojasnila, da bo svojega sina Aleksandra videla le dvakrat na teden po štiri ure ter vsak drugi konec tedna.

Razočarana nad hrvaškim sodnim sistemom je na vrhovno sodišče naslovila odprto pismo. Zapisala je, da je vrhovno sodišče odločitev javno objavilo, preden ji je bila vročena. Opozorila je, da izvedenci niso bili zaslišani, ker se je ena opravičila zaradi bolezni, druga izvedenka pa je svoj izostanek opravičila s "pomanjkanjem kognitivnih in intelektualnih sposobnosti, povezanih s konkretnim primerom".

Severina je omenila tudi, da je mogoče, da gre za skupinski zločin in korupcijo, saj se je izvedenec Vladimir Goršić najprej zavzel za dodelitev sina Severini, nato je želel, da bi ga iz primera umaknili, na koncu pa se je zavzel, da skrbništvo nad dečkom dobi Popović. Kot je v pismu še opozorila Severina, se je Goršić srečal z Gzimom Redžepijem, ki naj bi izvedenca prepričeval, naj predlaga dodelitev skrbništva Popoviću. Pevka je na koncu vrhovno sodišče vprašala, ali gre za procesno napako, organizirani kriminal ali korupcijo.

Predsednik vrhovnega sodišča Severini očita zlorabo položaja

Severinin primer odmeva na Hrvaškem, na dogajanje pa se je odzval celo predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić in za Index.hr komentiral Severinine trditve.

Kot je povedal, mu njeno pisanje ni všeč, saj gre za družinski spor glede skrbništva nad otrokom in s tem za občutljivo temo. Vodja vrhovnega sodišča meni, da Severina o tem ne bi smela javno govoriti, niti mediji o tem ne bi smeli pisati. Glede njenih očitkov pa je dejal, da "ni nobenega razloga za načelni dvom o odločitvah sodišč, še posebej vrhovnega". Priznal je, da seveda prihaja tudi do napak, a da Severina tukaj ni izjema in da se napake sistematično dogajajo.

Predsednik vrhovnega sodišča ji očita zlorabo položaja. "Rekel bi celo, da Severina zlorablja svoj položaj. Slišati je očitke, da je grozila temu in onemu. To zahteva previdnost," je poudaril Dobronić in dodal, da na koncu odloča sodišče.

Glede njenih očitkov o skupinskem kriminalu pa je dejal, da je vse mogoče. "Samo na Severino ne moremo gledati kot na majhno in šibko žensko. Verjetno je najmočnejša na Hrvaškem, tako zato, ker je zelo priljubljena, kot zato, ker je bogata. Tukaj bi bil zelo previden," je še povedal predsednik vrhovnega sodišča Dobronić.