Severina izgubila skrbništvo nad sinom: "Zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi"

"On je moja kaplja na dlani in zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi," je zapisala hrvaška pevka Severina. Foto: Ana Kovač

"Nosim ga, odkar je bil majhna kapljica na moji dlani. Odkar se je rodil, sva bila samo midva. Prvi zobek, prva temperatura, prvi koraki. Občasno se je pojavil očka, kot to naredi danes, in potem spet odšel. Nenadoma se je odločil, da bo oče. Od takrat že skoraj 11 let za naju z otrokom traja trpinčenje in agonija," je hrvaška pevka po odločitvi sodišča začela svoj zapis na Instagramu.

"Zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi"

"Veš, da nisi naredil nič narobe. In ne moreš verjeti, da se ti to spet dogaja. In nisi ti kriv. Nikoli nisem povzdignila glasu na svojega otroka, kaj šele kaj drugega. Prav nobenega razloga ni, da otrok ne bi živel v domu, kjer se je rodil, z mano, babico, ljudmi, ki jih pozna od rojstva," je nadaljevala.

"Zdaj so vrhovni sodniki razsodili. Dvignili so roko v imenu mojega otroka, ki ga nikoli niso videli, s katerim niso nikoli govorili, ki ima svoje življenje, svoje misli in trpi muke, jaz pa zraven z njim," je še zapisala. Ob tem je dejala, da nima več volje iskati nepravilnosti, niti tistih, ki so jih gotovo naredili proti pravni praksi ustavnega sodišča, kakor trdi njena odvetnica. "On je moja kaplja na dlani in zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi. Sram me je, da se take stvari počnejo z otrokom v tej državi," je še dodala.

Videla ga bo le dvakrat na teden po štiri ure ter vsak drugi konec tedna

Zapisala je še: "Otroka, ki sem ga rodila, vzgajala in izobraževala, ki je živel z mano od rojstva, bom spet videvala ob torkih in četrtkih od 16. do 20. ure ter vsak drugi konec tedna ob sobotah in nedeljah."

"Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, tako bom prestala še proces vrhovnega sodišča. Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Enkrat vam je uspelo, zdaj vam ne bo," je sklenila zapis.