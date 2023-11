Začelo se je sojenje Severini, očitajo ji nadlegovanje

Na sodišču v Zagrebu se je začelo sojenje pevki Severini Vučković, obtoženi nadlegovanja Gordane Buljan Flander, nekdanje direktorice zagrebške poliklinike za zaščito otrok in mladih, ter Ljiljane Klingor, ravnateljice osnovne šole, ki jo obiskuje Severinin sin Aleksander.

"Dotični gospe sta skrbno pisali glavni državni odvetnici in od nje osebno zahtevali, da se pozabava z mano. Tako sem se na sodišču znašla jaz, namesto da bi bili onidve predmet preiskave zaradi zlorabe položaja," je Severina izjavila ob prihodu na sodišče.

"Absolutno se ne počutim krivo in mislim, da bi morali biti na mojem mestu ti dve gospe. Eni od njiju sem rekla, da je 'krivonoga babnica', ker v Splitu pač uporabljamo najrazličnejše izraze," je pribila.

Foto: Mediaspeed

Tožnici ji očitata, da jima je pošiljala grozilna SMS-sporočila in jima s tem povzročila tesnobo ter vznemirjenost. Severina je na to odgovorila: "Spravili so se na mojega otroka in namesto da me država zaščiti, sem od te iste države dobila obtožnico za nadlegovanje, ker sem nekima dvema ženskama pošiljala SMS-sporočila. Zakaj nista preprosto blokirali moje številke?"

Sporočila, ki jih je pošiljala Severina, je že leta 2021 objavil tednik Nacional. V njih je ravnateljico sinove šole med drugim oklicala za "staro, šepajočo babnico" in ji sporočila, da bi jo "lastnoročno zadavila". Ravnateljica je takrat za pomoč zaprosila kar hrvaškega ministra za notranje zadeve Davorja Božinovića, Severina pa je nato vrsto zagrebških in državnih institucij obtožila korupcije.

