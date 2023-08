Severina na dopustu v družbi hollywoodskega zvezdnika #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

51-letnica je njuno skupno fotografijo delila na svojem profilu na Instagramu in dodala zapis: "Leto 2023."

Na dopust s prijateljicami

V komentarjih so se odzvali številni oboževalci, ki so nad pogledom Jareda Leta na Severino navdušeni. "Zaljubil se je", "Najdi nekoga, ki te gleda tako, kot Jared gleda Severino", "Tudi njemu ni jasno, da sta iste starosti", je le nekaj izmed komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo.

Severina se je na več kot zaslužen dopust na francosko riviero odpravila s prijateljicami, med katerimi je tudi splitska fotografinja Sonja Dvornik. Jareda Leta pa poznamo kot ameriškega glasbenika in igralca, ki je zaigral v številnih filmskih uspešnicah, med drugim v filmih Morbius, Odred odpisanih in Hiša Gucci.

