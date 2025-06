Dejan Vunjak o očetu: Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate

"Danes mineva 14 let, odkar si zadnjič prepeval in razveseljeval. Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate. Ali zaradi glasbe, življenja, odnosov, misli, modrosti, starševstva ali pa, ker me kdo ustavi na ulici, veselici in mi pove zgodbo o vajinem srečanju in svojem spominu nate … Zgodbe so vedno lepe in vedno znova sem ponosen nate," je v spomin na svojega očeta Branka Jovanovića Vunjaka - Brendija na svojem Facebook profilu zapisal glasbenik, pevec in voditelj Dejan Vunjak.

Ob zapisu je Vunjak delil tudi kolaž fotografij, na katerih je v družbi svoje sestre Tine Zavrl in očeta Brendija, ter fotografij iz ustvarjalnega obdobja svojega očeta. "Bil si in ostal boš velika … legenda," je še svoj zapis sklenil Vunjak, ki s svojo zasedbo danes nadaljuje z očetovo glasbeno zapuščino.

Na njegovo objavo so se odzvali številni Brendijevi oboževalci in oboževalke, ena izmed njih je med drugim zapisala, da Dejan pridno skrbi, da Brendijeve pesmi ne gredo v pozabo.